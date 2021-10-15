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Bilgisayar satışlarında aslan payı kimin?

15.10.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde PC satışlarında önemli bir artış gerçekleşmişti. Bu artışın temel nedeni uzaktan çalışma metodunun geniş çapta kullanıma ulaşmasıydı. Paylaşılan verilere göre Temmuz-Eylül döneminde bilgisayar pazarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 oranında büyüme gerçekleşti. Lider ise Lenovo oldu.

Bilgisayar satışlarında aslan payı kimin?

2020 yılında PC sektöründe uzun soluklu bir büyüme trendi başlamıştı. Bu trend 2021’in 3. çeyreğinde de devam etti.

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LENOVO LİDER ÇIKTI

Canalys tarafından paylaşılan verilere göre Temmuz-Eylül döneminde bilgisayar pazarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 oranında büyüme gerçekleşti. İlk sırada yer alan Lenovo 2021’in 3. çeyreğinde 19.8 milyon sevkiyat gerçekleştirerek pazar payını yüzde 23.5’e yükseltti. Lenovo’yu yüzde 23.3 ile HP takip etti. HP aynı çeyrekte 17.6 milyon sevkiyat gerçekleştirmiş.

Bu süreçte en fazla büyüyen isim ise Dell oldu. Dell pazar payını yüzde 18.1’e yükseltti. PC sektörünün önemli ismi bu zaman diliminde 15.2 milyonluk sevkiyat gerçekleştirmeyi başardı.

Apple ise pazar payını yüzde 9.3’e yükseltti. Cupertino merkezli şirket geçtiğimiz çeyrekte 7.8 milyonluk sevkiyat gerçekleştirdi. Apple, özellikle ARM tabanlı işlemcilere sahip MacBook modelleriyle çıkış yakalamıştı.

İlk 5 içerisinde bulunan son isim ise Acer. Acer'ın geçtiğimiz çeyrekteki pazar payı yüzde 7.2’ydi. Acer bu süreçte 6.1 milyon sevkiyat gerçekleştirdi.

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