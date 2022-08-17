Bilgisayarına yükseltme yapmak isteyenler için en önemli parça önerileri

Bilgisayarlar, bir bütün olarak çalışır ve bir bilgisayar en düşük hızdaki parçası kadar hızlı olabilir. Bu sebeple performansı kötü olan parçaları değiştirmek, bilgisayarınızda fark edilebilir seviyede hız değişimleri sağlayabilir. "Bilgisayarda en çok hangi parça, performans almamı sağlayabilir?" diye merak edebilirsiniz. Sizin için küçük bir araştırma yaptık ve bilgisayarında yükseltme yapmak isteyenler için en önemli parça önerilerini bir araya getirdik. Değiştiğinde bilgisayarınızın performansını arşa çıkaracak parça tavsiyelerine göz atmaya ne dersiniz?

1. Ön belleği güçlendirmek isteyenlere: Kingston Fury Beast RGB 16GB 3200 Mhz DDR4 CL16 Masaüstü Bellek Tek Modül

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İngilizcede Random Access Memory olarak bilinen RAM; bilgisayarın ön belleği olarak çalışan bir parça. Bilgisayarda yapılacak olan her işlem öyle veya böyle RAM üzerinden işlenerek çalıştırılır. Bu sebeple de RAM'in sahip olduğu işlem kapasitesi direkt olarak bilgisayarın çalışma hızında etkili olur. İster iş amaçlı ister oyun gibi hobi amaçlı olsun bilgisayarın RAM'inin yüksek olması her alanda fayda gösterir. Kingston Fury Beast RGB 16GB 3200 Mhz DDR4 CL16 Masaüstü Bellek Tek Modül, oldukça avantajlı bir yapı gösterir. Üstün hız ve gösterişli RGB detayı ile ürün sıkça tercih edilir.

2. En iyi görüntü için: Asus Geforce Rog Strix RTX3060 o12g V2 Gaming 12 GB GDDR6 192 Bit

Bilgisayarlarda oynanan oyunlar ve kullanılan görsel sanat yazılımları, anlık olarak görüntü oluşturma prensibiyle çalışır. Bu sebeple yeni nesil ekran kartlarına konulan yüksek kapasiteli grafik işlemciler, bu kişiler için en önemli parçalardan biri olur. Asus Geforce Rog serisine ait olan Strix RTX3060 o12g V2 Gaming 12 GB GDDR6 192 Bit Ekran Kartı, üstün performansı sayesinde her türlü alanda kullanılabilen parçalar arasında yer alır. Üç adet soğutucu fanı sayesinde tam performans çalışan ürün, 7680 x 4320 kalitesinde görüntü sunarken 192 bit çözünürlüğüyle de mükemmel bir piksel kalitesi sağlar.

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3. İşlemci olmadan olmaz: Intel Core i9-12900K 12. Nesil Masaüstü İşlemci

Bilgisayarın en önemli donanımlarından biri olan işlemciler, bilgisayarın çalışmasını sağlayan en temel komutları yönetir. Bilgisayarda kullanılan programlar üzerinde de direkt olarak çalıştığı için performans üzerinde en etkili parçalar arasında yer alır. İster oyun ister iş amaçlı kullanılan bilgisayarlarda olsun eski nesil bir işlemci varsa yeni nesil ürünlerle değiştirmek gözle görülür seviyede performans artışı sağlar. 3.2 Ghz temel frekansı hızı turboboost özelliği ile 5.2'ye kadar çıkan Intel Core i9-12900K 12. Nesil Masaüstü İşlemci, altı çekirdekli bir mimariye sahip. LGA1700 soketi ile üretilen ürün, DDR5 125 GB'a kadar RAM desteği sağlar.

4. SSD Harddisklerin hızı ile tanışın: IZOLY 512 GB Gaming Sata3 S280

Eski tip HDD harddisklere alternatif olarak çıkan SSD hafızalar, flash bellek mantığı ile çalışan geniş kapasiteli Solid State Drive olarak bilinir. Bu ürünler, hızlı işlem kapasiteleri nedeniyle HDD kullanılan bilgisayarlara takıldığı anda fark edilir seviyede hız artışı sağlar. IZOLY 512 GB Gaming Sata3 S280, 550-520 Mb/s işlem hızı ile bütün işlerinizi çabucak halletmenizi sağlar. Özellikle bilgisayarın açılması sırasında fark edilen bu hız değişimi; uygulamalara girip çıkarken, oyunları açarken veya bir dosya aktarımı yaparken kendini belli eder.

5. İyi bir monitör arayanlara: ViewSonic 34" 144Hz Kavisli Ultra Geniş Oyun Monitörü

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Bilgisayardan tam performans alabilmek için kaliteli bir monitör, en önemli bileşenler arasında yer alır. ViewSonic 34" 144Hz Kavisli Ultra Geniş Oyun Monitörü, yüksek hertz özelliği sayesinde hem FPS seviyesini yükseltir hem geniş ekranıyla her türlü detayı görmenizi sağlar. Hem yazılım hem görsel sanatlar ve oyun sektöründe bulunanlar için vazgeçilmez olan ürün, donanım parçaları arasında ilk sırada gelebilir. Adaptive Sync özelliğine sahip olan model, bir ms tepki süresi ile anlık olarak ekran kartından gelen Hz değerine uyum sağlar ve bu sayede daha homojen bir görüntü elde etmenize yardımcı olur.

6. İşlemciyi doğru sıcaklıkta çalıştırmak için: Gametech Hydra 240mm RGB Style AMD Intel Uyumlu İşlemci Sıvı Soğutma Sistemi

İşlemcilerin üstün performans sağlayabilmesi için optimum sıcaklık seviyelerinde çalışması gerekir. Yüksek sıcaklıklar, ciddi performans kayıplarına neden olduğu gibi kalıcı hasarlara da neden olabilir. İşlemcinizin optimum sıcaklıkta çalışması için Gametech Hydra 240mm RGB Style AMD Intel Uyumlu İşlemci Sıvı Soğutma Sistemi'ne şans verebilirsiniz. İçerisinde yer alan sıvı soğutma sayesinde ürün, hava soğutmalı sistemlere göre çok daha yüksek performansla işlemcinin soğuk kalmasını sağlar. Böylelikle en zorlu görevlerde dahi işlemci maksimum performans vererek çalışmaya devam edebilir.

7. Bilgisayarın en temel parçasını yenileyin: Asus Rog Maximus Z690 Apex

Bilgisayarın bütün parçalarının uyum içinde çalışmasını ve parçalar arası veri alışverişini anakart sistemi sağlar. Bu sebeple iyi bir anakart, bilgisayarın performansı üzerinde etki gösterir. Asus Rog Maximus Z690 Apex, üstün kalite anakartlar arasında yer alır. Asus tarafından bilgisayar oyuncuları için tasarlanan ürün, sahip olduğu dizayn sayesinde hava akışını daha iyi sağlayarak parçaların soğumasına yardımcı olur. Üstelik DDR5 destekli soketleri sayesinde yeni nesil en hızlı RAM'leri kullanmanıza imkân verir. LGA1700 soketler ile uyumlu olan kart, yerleşik Wi-Fi kartı ve farklı USB girişleri ile kullanışlı bir ürün deneyimi sunar.