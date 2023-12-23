Bilim insanları endişeli: Kovid-19'un yeni varyantı JN.1 bağırsakları etkiliyor! Mide böceği riski...

Daily Star'ın haberine göre, Kovid-19'un Omicron varyantının bir alt varyantı olarak ortaya çıkan JN.1 hastalığının solunum sistemine çok zarar vermesinin yanında mideyi de hedef alabileceği açıklandı.

MİDE BÖCEĞİ RİSKİ

Bazı virologlar ölümcül JN.1 hastalığının hücrelere girme kriterlerini değiştirdiğini ve artık potansiyel olarak bağırsağa da sirayet edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bilim insanları kişilerin midelerindeki atık sularda daha fazla bakteri izine rastladıklarını ifade etti. Mide böcekleri ise bu atık suların içerisinde yaşamakta.

Missouri Üniversitesi'nde moleküler virolog ve moleküler mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü Marc Johnson, bulgularının örneklerinin dünya çapında artmaya başladığını ve Avusturya'da ise çok fazla olduğunu belirtti.

Prof. Johnson virüsün bağırsaklara saldırmasının mümkün olduğunu belirtti.





