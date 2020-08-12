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Bilim insanları Güneş'te dev leke gördü: Katil patlamalar yaşanabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2020 14:35 | Son Güncelleme

ABD'li amatör astronom Martin Wise Güneş'te esrarengiz bir leke gözlemledi. Bilim insanları ise Mars büyüklüğündeki lekenin Dünya'ya döndüğünü açıkladı. Uzmanlara göre AR2770 ismindeki bu leke, patlayabilir ve gelecek birkaç gün içinde elektromanyetik sistemlerde sıkıntılar yaşatabilir.

Bilim insanları Güneş'te dev leke gördü: Katil patlamalar yaşanabilir!

Güneş patlamaları insanlık tarihinde birçok kez karşılaşılan bir durum. Bu patlamalar, Güneş sistemindeki gezegenleri büyük ölçüde etkiliyor. Tabi buna bağlı olarak Dünya'yı da. Yaşanan Güneş patlamaları sonucu yayılan elektromanyetik dalgalar, Dünya'daki dijital yaşamın ise tabiri caizse kepenkleri kapatmasına neden oluyor. Patlamalar sonucu telefon ve radyo hatlarında, GPS gibi elektromanyetik sistemlerde aksaklıklar meydana geliyor. Amatör astronom Martin Wise'ın keşfettiği Güneş lekesi de Dünya'daki dijital yaşamı fazlasıyla etkileyecek bir potansiyele sahip.

GÜNEŞ'TEKİ POTANSİYEL TEHLİKE: AR2770

Martin Wise, ABD'nin Florida eyaletindeki Trenton kentinde gözlem yaparken, Güneş'in üzerinde büyük bir leke olduğunu fark etti. Space Weather'ın haberine göre, amatör astronomun ardından bilim insanları Güneş'te gözlemlenen bu lekeyle daha da yakından ilgilenmeye başladı. Yapılan incelemeler sonucunda ise AR2770 adı verilen lekenin çekirdeğinin Mars boyutunda olduğu, Dünya'ya döndüğü ve gün geçtikçe daha da büyüdüğü keşfedildi.

DÜNYA'DAKİ ELEKTRONİK YAŞAM DEVRE DIŞI KALABİLİR

Bilim insanlarına göre 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi Solar Cycle 25'in bir üyesi olan AR2770 üzerinde şimdilik ufak patlamalar yaşanıyor. Bu patlamalar ile AR2770, Dünya atmosferine küçük dalgalar gönderiyor. Yani henüz hasar boyutunu tarif eden 'katil' boyutunda bir patlama meydana gelmiş değil. Fakat büyük bir patlama yaşanma ihtimali çok yüksek. Yaşanacak büyük patlamada ise Dünya'daki birçok elektromanyetik sistem, devre dışı kalabilir. Üstelik lekenin gün geçtikçe büyüdüğünü hesaba katınca bunun Dünya'daki elektronik hayatı etkileyen bir patlamaya sebep olması muhtemel görünüyor. Hatta yaşanacak bir patlamadan Dünya yörüngesindeki uydular ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar dahi etkilenebilir deniliyor.

Güneş patlaması

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş patlaması, NASA'ya göre Güneş lekelerinin yakınında yer alan manyetik alanlardan kaynaklı ani bir enerji boşaltımı olarak tanımlanıyor. Çıkan enerji ile birlikte dağılan yüksek enerjili parçacıklar, Dünya'nın atmosferine giriyor ve radyo, telefon, uydu ve elektrik hatlarında hasara neden olabiliyor.

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