Bilim insanları Güneş'te dev leke gördü: Katil patlamalar yaşanabilir!

Güneş patlamaları insanlık tarihinde birçok kez karşılaşılan bir durum. Bu patlamalar, Güneş sistemindeki gezegenleri büyük ölçüde etkiliyor. Tabi buna bağlı olarak Dünya'yı da. Yaşanan Güneş patlamaları sonucu yayılan elektromanyetik dalgalar, Dünya'daki dijital yaşamın ise tabiri caizse kepenkleri kapatmasına neden oluyor. Patlamalar sonucu telefon ve radyo hatlarında, GPS gibi elektromanyetik sistemlerde aksaklıklar meydana geliyor. Amatör astronom Martin Wise'ın keşfettiği Güneş lekesi de Dünya'daki dijital yaşamı fazlasıyla etkileyecek bir potansiyele sahip.

GÜNEŞ'TEKİ POTANSİYEL TEHLİKE: AR2770

Martin Wise, ABD'nin Florida eyaletindeki Trenton kentinde gözlem yaparken, Güneş'in üzerinde büyük bir leke olduğunu fark etti. Space Weather'ın haberine göre, amatör astronomun ardından bilim insanları Güneş'te gözlemlenen bu lekeyle daha da yakından ilgilenmeye başladı. Yapılan incelemeler sonucunda ise AR2770 adı verilen lekenin çekirdeğinin Mars boyutunda olduğu, Dünya'ya döndüğü ve gün geçtikçe daha da büyüdüğü keşfedildi.