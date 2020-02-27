Bilim insanlarından heyecanlandıran açıklama: K2-18b'de yaşam olabilir

K2-18b aslında çok tanıdık bir isim. NASA'nın 2019 yılında yaşam olabileceği düşüncesiyle duyurduğu öte gezegen'de su olduğuna dair bilgiler de ortaya çıkmıştı. Bu açıklamaların heyecanı hala daha tazeyken K2-18b üzerinde araştırmalarını yürüten bilim insanları öte gezegen hakkında yeni bir sonuca daha ulaştılar.

K2-18B'DE YAŞAM OLABİLİR

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'nın sekiz katı büyüklüğünde olan K2-18b'nin kütlesini, yarıçapını ve atmosferi üzerinde incelemeler yaptı. Bu incelemeler sonucunda öte gezegenin atmosferindeki hidrojenin miktar olarak az olduğu, metan ve amonyak gibi insan yaşamı için tehlikeli olabilecek kimyasal maddelerin seviyelerinin de düşük olduğu saptandı. Hatta bilim insanları söz konusu kimyasal seviyelerin daha da yüksek çıkmasını bekliyordu fakat sonuç beklediklerinden daha 'umut verici' oldu. Çünkü bilim insanları tüm bu sonuçları gözden geçirdiklerinde gezegende yaşam olabileceğini tespit etti. Ancak K2-18b'ye ulaşabilmemiz için aşmamız gereken uzun bir engel var.