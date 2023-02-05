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Bilim insanlarının çok konuşulacak keşfi: Karıncalar, kanseri koklayabilirler!

05.02.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları çok konuşulacak bir keşifle gündeme damgalarını vurdular. Aktarılan bilgilere göre karıncalar bir gün az maliyetli bir 'biyo-dedektör' gibi davranarak hayat kurtarmaya yardımcı olabilir. Çünkü bilim insanları, karıncaların idrardaki kanseri koklayabildiğini keşfettiler.

Bilim insanlarının çok konuşulacak keşfi: Karıncalar, kanseri koklayabilirler!

Karıncaların güçlü koku alma duyuları var. Onların bu özelliği, belki bir gün kanseri tespit etmek için pahalı ekipmanlara olan ihtiyacımızı ortadan kaldırabilir. Çünkü bilim insanları, çok konuşulacak yeni çalışmaları kapsamında karıncaların idrardaki kanseri koklayabildiğini öne sürüyorlar.

KARINCALAR, İNSAN TÜMÖRLERİNİ TESPİT EDEBİLİR

Science Alert'ın haberine göre, Yeni bir çalışma, bu becerinin en azından laboratuvar farelerinden idrar örneklerindeki kanserleri tespit etmek için kullanılabileceğini gösterdi.

Sorbonne Üniversitesi'nden etolog Baptiste Piqueret ve meslektaşları makalelerinde "Karıncalar, insan tümörlerinin tespiti için hızlı, verimli, ucuz ve invaziv olmayan bir araç olma potansiyelini gösteriyor." dediler.

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Habere göre, 35 ipeksi karıncayı (formica fusca), sağlıklı fare idrarını bir şeker-su ödülü için ve bir başka 35 karıncayı da insan kanseri tümörleri taşıyan farelerden gelen idrar kokusunu ilişkilendirmek için şartlandırdılar. Karıncaların kokuları ayırt etmesi sadece üç eğitim seansı sürdü.

YAKLAŞIK YÜZDE 20 DAHA FAZLA ZAMAN HARCADILAR

Haberde karıncaların eğitildikten sonra, hedef kokunun yakınında diğerlerine göre yaklaşık olarak yüzde 20 daha fazla zaman harcadıkları, o şekerli ödülü aradıkları ve tesadüfen fare idrarında göğüs kanserinin varlığına veya yokluğuna dair net ve doğru bir sinyal verdikleri belirtildi.

Bu sonuçlar umut verici olsa da, klinik ortamlardaki herhangi bir potansiyel kullanımından önce yapılacak işlerin olduğu söyleniyor.

Ekip ise çalışmalarının bir sınırlamasını, "kullandıkları kokuların doğada bulunan kanser kokularının geniş çeşitliliğini temsil etmeyebileceği" olarak açıklıyor. Ekip, "Gerçek hayatta, yaş, diyet, durum veya stres gibi kafa karıştırıcı faktörler, bireysel vücut kokularının bireyler arası değişkenliğine katkıda bulunabilir. Yöntemimiz, kanser taraması için rutin bir test olarak uygun şeklinde düşünülmeden önce farklı tümörler/kanser türleri ve en önemlisi doğrudan insan kökenli numuneler kullanılarak daha fazla doğrulama yapılması gerekir." diyor.

Söz konusu araştırma Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlandı.

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