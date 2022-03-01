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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca duyurdu! Maske yasağı kalkıyor mu? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

01.03.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir maske yasağının kalkıp kalkmayacağı merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yapılacağı tarihi açıkladı. Bakan Koca, toplantı ve alınan kararlar hakkında "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum." cümlesini kullandı. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Maske yasağı kalkıyor mu? İşte alınacak kararlar hakkında merak edilenler...

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca duyurdu! Maske yasağı kalkıyor mu? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanma tarihi belli oldu. Toplantının ana gündem maddesi ise kısıtlamalar olacak. Bakan Koca sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakan Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda maske yasağı hakkında konuşmuştu. Sonrasında maske kullanımının dış mekanlarda kaldırılabileceği veya esnek olabileceği konusu gündeme gelmişti. Maske ile ilgili son durum ve yeni kararlar toplantı sonrası belli olacak.

Bakan Koca, Twitter üzerinden toplantının tarihi açıklayarak duyuruda bulundu.

İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

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MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın sonrasında gazetecilere önemli açıklamalar yapmıştı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu düşündürtmeye başlamış durumda. Vatandaşlar maskenin kalkıp kalkmayacağını merak ederken Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir sonraki haftaları işaret etmişti.

Bakan Koca konuyla ilgili "Gelecek hafta Çarşamba veya Perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Maske zorunluluğu kalkacak mı? Maske zorunluluğu kalkacak mı?
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koronavirüs (Covid-19) maske Fahrettin Koca bilim kurulu

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