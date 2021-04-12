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Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta ve ne zaman? Nisan ayı Bilim Kurulu toplantı tarihi netleşiyor

12.04.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bütün Türkiye'nin gözleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamalara çevrilecek. Bilim Kurulu’ndan Ramazan’da tam kapanma tavsiyesinin gelip gelmeyeceği ise toplantı sonrasında netleşecek. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta ve ne zaman? Nisan ayı Bilim Kurulu toplantı tarihi netleşiyor

Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta ve ne zaman? Nisan ayı Bilim Kurulu toplantı tarihi netleşiyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı artan vakalara karşı alınabilecek tedbirlerin değerlendirileceği önemli toplantılardan biri olacak. Aynı zamanda Kabine toplantısı öncesi tavsiye kararlarının alınacağı toplantıda tam kapanma da değerlendirilecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 17:00’de başlaması bekleniyor. Yaklaşık 2 saat devam edecek toplantının hemen sonrasında 19:30’dan sonra da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

Vaka sayılarının 60 bine dayanması ve günlük ölüm sayılarının 250’yi aşmasıyla birlikte Ramazan boyunca ek tedbirlerin alınabileceği gündemdeki yerini koruyor. Kurul’dan tam kapanma tavsiyesinin çıkıp çıkmayacağı ise toplantı sonrasında netleşmiş olacak.

Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta ve ne zaman? Nisan ayı Bilim Kurulu toplantı tarihi netleşiyor

BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.Koca, "Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur; toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı

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