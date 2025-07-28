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Bilimsel araştırma: Annenin yaşı bebeğin cinsiyetini etkileyebilir! Bebeğin cinsiyetini belirleyen faktörler nelerdir? Bebeğin cinsiyetini kim belirler?

Harvard Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yeni bir çalışma, bebeklerin cinsiyetinin yüzde 50 erkek, yüzde 50 kız olasılığına dayanmadığını ortaya koydu. Bilim insanları, annenin yaşı gibi faktörlerin cinsiyet belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını keşfetti. Araştırmanın detayları haberimizde...

Bilimsel araştırma: Annenin yaşı bebeğin cinsiyetini etkileyebilir! Bebeğin cinsiyetini belirleyen faktörler nelerdir? Bebeğin cinsiyetini kim belirler?
Sedef Karatay

Harvard Üniversitesi'nde yapılan çığır açan bir araştırma, bebeklerin cinsiyetinin yaygın inanışın aksine yüzde 50 erkek, yüzde 50 kız olasılığına dayanmadığını ortaya koydu. Yayımlanan çalışma, bebeklerin cinsiyetinin annenin yaşı gibi belirli faktörlerden etkilendiğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulguların cinsiyet belirlenmesine dair yeni bir bakış açısı sunduğunu belirtiyor.

Bilimsel araştırma: Annenin yaşı bebeğin cinsiyetini etkileyebilir! Bebeğin cinsiyetini belirleyen faktörler nelerdir? Bebeğin cinsiyetini kim belirler? 1

58 BİN KADININ VERİLERİ İNCELENDİ

Harvardlı bilim insanları, en az iki çocuk sahibi 58.007 ABD’li kadının sağlık ve demografik verilerini analiz etti. Boy, vücut kitle endeksi, ırk, saç rengi, kan grubu ve ilk çocuğun doğumundaki yaş gibi faktörler mercek altına alındı.

Araştırma, bazı kadınların yalnızca tek cinsiyette çocuk doğurma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle, ilk çocuğun cinsiyetinin sonraki çocukların cinsiyetini etkilediği gözlemlendi.

Bilimsel araştırma: Annenin yaşı bebeğin cinsiyetini etkileyebilir! Bebeğin cinsiyetini belirleyen faktörler nelerdir? Bebeğin cinsiyetini kim belirler? 2

ANNENİN YAŞI KİLİT ROL OYNUYOR

Çalışma, annenin yaşının cinsiyet belirlenmesinde önemli bir faktör olduğunu gösterdi. İlk çocuğunu 28 yaşından büyükken doğuran kadınlarda, sonraki çocuğun aynı cinsiyette olma olasılığı yüzde 43 olarak hesaplandı.

Buna karşılık, ilk çocuğunu 23 yaşın altında doğuran kadınlarda bu olasılık yüzde 34’e düşüyor. Araştırmacılar, kız çocuk doğuran kadınların ikinci çocuklarının da kız, erkek çocuk doğuranların ise erkek olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

Bilimsel araştırma: Annenin yaşı bebeğin cinsiyetini etkileyebilir! Bebeğin cinsiyetini belirleyen faktörler nelerdir? Bebeğin cinsiyetini kim belirler? 3

DİĞER FAKTÖRLER ETKİSİZ

Boy, vücut kitle endeksi, ırk ya da kan grubu gibi diğer faktörlerin bebeklerin cinsiyetini etkilemediği belirlendi. Araştırmacılar, annenin yaşının dışında kalan bu özelliklerin cinsiyet belirlenmesinde belirleyici olmadığını ifade etti.

Bilimsel araştırma: Annenin yaşı bebeğin cinsiyetini etkileyebilir! Bebeğin cinsiyetini belirleyen faktörler nelerdir? Bebeğin cinsiyetini kim belirler? 4

Bu araştırma, cinsiyet belirlenmesine dair biyolojik mekanizmaların daha karmaşık olduğunu ve yalnızca genetik şansa bağlı olmadığını gösteriyor.

Bilimsel araştırma: Annenin yaşı bebeğin cinsiyetini etkileyebilir! Bebeğin cinsiyetini belirleyen faktörler nelerdir? Bebeğin cinsiyetini kim belirler? 5

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