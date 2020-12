Bilişim öğretmeni uzaktan eğitimi "sanal gerçeklik" boyutuna taşıdı

Canlı derste birçok konunun öğretilebildiğini ancak üç boyutlu ürünler gibi konuların tam anlamıyla aktarılamadığını belirten Filiz, şöyle devam etti:

"Mesela köşegen ya da sinüs eğrisi, bunları öğrencilere anlatabilmek için üç boyutlu sistemleri kullanmak gerekiyor. Şu anda kullanılan sistemler, tek yönlü, çift yönlü değil. Aynı anda öğrenciyi ve öğretmeni aynı yere getirmiyor. Pandemi nedeniyle öğretmen ve öğrenciler canlı yayındalar ama etkileşimleri oldukça az. Projemizde, öğrenci ve öğretmeni sanal gerçeklik ögeleriyle aynı yerde bir araya getiriyoruz. Çalışmalarımız öğretmen ve öğrencinin senkronize bir şekilde üç boyutlu ögeyi aynı anda tutup kullanabilmesi yönünde. Böylelikle etkileşimin artmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda dezavantajlı kesimin eğitime ulaşabilmesi için büyük bir atılım olan proje, yaşı büyük, eğitim hakkını kaybetmiş insanların her an her yerden eğitim alabilmesini sağlamak açısından da çok önemli."

"ÖĞRENCİ, ÖĞRETMENİYLE AYNI ORTAMDA GEZEREK SORU SORABİLECEK''

Bilim insanlarına danışarak hareket ettiklerine değinen Filiz, projeye birçok yerden destek geldiğini belirtti.