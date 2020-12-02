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Bilişim öğretmeni uzaktan eğitimi "sanal gerçeklik" boyutuna taşıdı

02.12.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Bilişim öğretmeni uzaktan eğitimi "sanal gerçeklik" boyutuna taşıdı

Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geliştirilen akıllı telefon uygulaması, öğretmen ve öğrencilerinin sanal gerçeklik gözlükleriyle aynı ortamda etkileşim kurarak eğitim yapabilmesini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 ilde belirlenen 36 meslek lisesinden biri olan okulda, yerli ve milli altyapıya sahip olacak Ar-Ge merkezinde bilişim teknolojileri öğretmeni Müjdehan Örs Filiz tarafından tasarlanan "Giyilebilir 7/24 Eğitim Projesi" ile uzaktan eğitimde verimin artırılması amaçlanıyor.

UZAKTAN EĞİTİM SANAL GERÇEKLİK İLE YAPILIYOR

Proje kapsamında geliştirilen yazılım akıllı telefonlara yüklendikten sonra internet üzerinden sanal gerçeklik gözlüğüyle öğretmen ve öğrenciler birbirleriyle bağlantı kuruyor.

Laboratuvar, coğrafi konumlar, uzay gibi modellemesi ve çizimi yapılmış herhangi bir alanda evlerinden bağlantı kuran öğrenciler, öğretmenleriyle aynı ortamda etkileşime geçerek ders yapma imkanına sahip oluyor.

sanal gerçeklik ile uzaktan eğitim

Deney aşamasında olan uygulama şimdilik öğretmenin, öğrencilerine kod göndermesiyle telefonlara yüklenerek kullanılabiliyor.

Projesi için patent başvurusunda da bulunan Müjdehan Örs Filiz, sistemin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Mesleki eğitime katma değer kazandırabilmek için çalıştıklarını belirten Filiz, projesinin uzaktan eğitimin dijital gerçeklikte yapılabilmesine yönelik olduğunu söyledi.

uzaktan eğitim

Canlı derste birçok konunun öğretilebildiğini ancak üç boyutlu ürünler gibi konuların tam anlamıyla aktarılamadığını belirten Filiz, şöyle devam etti:

"Mesela köşegen ya da sinüs eğrisi, bunları öğrencilere anlatabilmek için üç boyutlu sistemleri kullanmak gerekiyor. Şu anda kullanılan sistemler, tek yönlü, çift yönlü değil. Aynı anda öğrenciyi ve öğretmeni aynı yere getirmiyor. Pandemi nedeniyle öğretmen ve öğrenciler canlı yayındalar ama etkileşimleri oldukça az. Projemizde, öğrenci ve öğretmeni sanal gerçeklik ögeleriyle aynı yerde bir araya getiriyoruz. Çalışmalarımız öğretmen ve öğrencinin senkronize bir şekilde üç boyutlu ögeyi aynı anda tutup kullanabilmesi yönünde. Böylelikle etkileşimin artmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda dezavantajlı kesimin eğitime ulaşabilmesi için büyük bir atılım olan proje, yaşı büyük, eğitim hakkını kaybetmiş insanların her an her yerden eğitim alabilmesini sağlamak açısından da çok önemli."

"ÖĞRENCİ, ÖĞRETMENİYLE AYNI ORTAMDA GEZEREK SORU SORABİLECEK''

Bilim insanlarına danışarak hareket ettiklerine değinen Filiz, projeye birçok yerden destek geldiğini belirtti.

Filiz, "Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç bize büyük destek oldu, kinect cihazını kullanmamızı sağladı. Böylelikle bütün vücut hatlarımızın sanal gerçeklikte olmasını sağladık." bilgisini paylaştı.

Tarih derslerinde, savaş alanının modellemesi yapılarak öğrencilerin ve öğretmenin sanal gerçeklik gözlükleriyle dahil olabileceğini aktaran Filiz, bu sayede öğretilen konunun daha kalıcı hale gelebileceğine dikkati çekti.

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Sistemin telefonlara indirilip sanal gerçeklik gözlükleriyle kullanılabildiği bilgisini veren Filiz, "Sisteme giriş yapanlar birbirlerini görebiliyor. Aynı anda 20 öğrenci bizim çalışmamızda aynı ortama girebiliyor. Sistemde öğrencilere iki boyutlu çizdiğimiz şeyleri onlara daha iyi göstermeyi amaçlıyoruz. Mesela tarih ve coğrafya dersinin bir araya gelebildiği ortamlar olacak. Öğrenci, öğretmeniyle senkronize bir şekilde aynı ortamda gezerek sorularını da sorarak dersi öğrenmiş olacak." diye konuştu.

"UZAKTAN EĞİTİMİN YOĞUN OLDUĞU BUGÜNLERDE KARŞILIĞINI BULAN BİR DEĞERİ VAR''

Okul müdürü Metin Sezer de lisenin, otomotiv sektöründe Ar-Ge, tasarım ve yenilik merkezi olma yolunda ilerlediğini aktardı.

Ar-Ge merkezlerini yüksek teknolojiyle donatıp toplumun ihtiyacını karşılayacak çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından da destekleniyor. Bu konuda üretilen projelerimizin marka ve patentleri alınıyor. Ar-Ge merkezimizde yapılan çalışmalar, sadece kendi okul öğrencilerimizin değil, çevre okullardaki çocuklarımızın da eğitim alabildiği, çalışma yapabildiği, proje fikirlerini geliştirip destek bulabildiği merkezler olmaktadır. Hedefimiz milli teknoloji ve güçlü sanayi.

SANAL GERÇEKLİKLE UYGULAMA EĞİTİMİ

Projelerimizi Milli Eğitim Bakanlığı desteklemeye değer buldu. Giyilebilir eğitim projemiz bunlardan biri ve çok önemsediğimiz bir proje. Tam da zamanın ihtiyacına uygun, uzaktan eğitimin yoğun olduğu bugünlerde karşılığını bulan bir değeri var. Artık çocuklarımız, ekran karşısında bire bir izlemek yerine güçlendirilmiş sanal gerçeklikle olayı yaşar vaziyette uygulamalı eğitimleri alırken de cisimlerin sertliğini, ısısını hissedebilecek seviyede bir meslek eğitimi, bir tarih eğitimini öğrenmiş olacak. Projeyi geliştirme adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

(AA)

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