Bill Gates'ten koronavirüs açıklaması: Endişe verici!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüse karşı herkesi uyaran ilk kişi olabilir. Zira, Gates daha koronavirüs ortada yokken ve kimse salgın bir hastalık hakkında konuşmuyorken dünyada seyahat etmenin çok kolaylaştığını bunun da virüslerin yayılma potansiyelini arttıracağını söylemiş, herkesi önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşecek bir pandemi için hazırlanmaya davet etmişti. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve küresel bir boyuta evrilmesiyle birlikte Gates'in dedikleri ve bundan sonra diyeceği her söz çok değerli bir hale geldi. New England Tıp Dergisi de Gates'in öngörülerinin kısmen de olsa doğru çıkmasıyla birlikte Gates'e dergide yer verdi.

BİLL GATES: KORONAVİRÜS ENDİŞE VERİCİ BİR PATOJEN GİBİ

Bill Gates, kaleme aldığı yazısında koronavirüs için ''Covid-19, geçtiğimiz haftalarda yüzyılda bir ortaya çıkan, endişe verici bir patojen gibi davranmaya başladı. ''dedi. ''Umarım durum o kadar da kötü değildir'' diyerek sözlerine devam eden ünlü isim bunun tam tersi öğrenilinceye kadar böyle varsayılması gerektiğini söyledi. Gates koronavirüse karşı mücadele için birkaç öneride bulunmaktan da çekinmedi.