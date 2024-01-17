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Bill Gates, yapay zeka açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti! 20'nci yüzyılın başından örnek verdi

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2024 13:05 | Son Güncelleme:
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ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son günlerin en dikkat çeken konularından biri olan yapay zeka ile ilgili konuştu. Yapay zeka teknolojilerinin eğitimden sağlığa insan hayatının birçok alanında kolaylık sağlayacağını söyleyen Gates, endişelere ise 20'nci yüzyılın başından örnek vererek bir benzetme yaptı.

Bill Gates, yapay zeka açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti! 20'nci yüzyılın başından örnek verdi

CNN'e konuşan Bill Gates, yapay zekaya karşı endişelerin 20'nci yüzyılın başında gelişen teknolojiye karşı oluşan endişelere benzediğini belirterek, yapay zeka nedeniyle yok olan işlerin yerine yeni iş olanaklarının ortaya çıkacağı değerlendirmesinde bulundu.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK

Yapay zekanın herkesin hayatını kolaylaştıracağını öngören Gates, söz konusu teknolojinin "beyaz yakalı bir çalışanın eğitim vermesi, sağlık tavsiyelerinde bulunması, kod yazmaya yardım etmesi ve teknik destek aramalarına yardımcı olması" gibi birçok özelliği bulunduğunu kaydetti.

yapay zeka

Gates, yapay zekayı eğitim ve tıp alanlarına entegre etmenin çok iyi olacağını dile getirerek, bu teknolojinin ayrıca fazla fiziksel donanım gereksinimi bulunduğu için erişilebilirliğinin yüksek olduğunu dile getirdi. (AA)

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Bill Gates yapay zeka
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