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  4. Binalar yıkıldı, toz kütlesi her yeri kapladı! Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Binalar yıkıldı, toz kütlesi her yeri kapladı! Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

14.02.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem anına ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. 10 ili etkileyen depremde Malatya'daki binaların yıkıldığı anlara ait yeni görüntüler tüyler ürpertti. Şiddetli sarsıntı anında kıvılcımların çakması, binaların toz bulutuyla birlikte yıkılması da kameralara yansıdı.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan ve bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Malatya’da depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerde, binaların ardı sıra yıkıldığı görülüyor.

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3 FARKLI NOKTADA KAYDEDİLDİ

Kentin üç farklı noktasındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli sarsıntı sonrası kabloların kıvılcım çıkartması, park halindeki araçların sallanması ve binaların ardı sıra yıkıldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Öte yandan görüntülerde, bir vatandaşın şiddetli depremden dolayı yürüyemediği ve emekleyerek ilerlediği görüldü.
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deprem Kahramanmaraş

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