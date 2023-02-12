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Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremden geriye hatıralar kaldı! Görüntüler yürek yaktı

12.02.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Türkiye'yi sarsan depremler nedeniyle Hatay’da birçok bina yerle bir olurken, ayakta kalanlar da büyük hasar aldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanlarından geriye ise vatandaşlara ait hatıralar kaldı. Fotoğraf albümleri ve hatıra eşyalar görenlerin yüreklerini yaktı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremden geriye hatıralar kaldı! Görüntüler yürek yaktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremlerden en çok etkilenen iller arasında bilindiği üzere Hatay da vardı. Depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralanıp evsiz kaldı. Son gelen görüntüler ise yürekleri dağladı.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER! HATAY’DA ENKAZLARDAN GERİYE HATIRALAR KALDI

Yıkılan evlerden ise geriye vatandaşlara ait hatıralar kaldı.

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Ekipler, birçok fotoğraf albümü ve hatıra eşyaları buldu.

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Ekipler, eşyaları kaybolmasın diye duvarların üzerine koydu. (İHA)

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