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Biontech 2. doz ne zaman yapılır? İki doz aşı arası ne kadar?

12.06.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde etkisini gösteren COVID-19 virüsü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Pfizer’e ait olan Biontech aşısı, birçok dünya ülkesi tarafından kullanılıyor. Türk ası Alman profesörün bulduğu Biontech aşısının Türkiye’ye tedariği de sağlandı. Buna göre aşı yaptırmak isteyen vatandaşlar Çin aşısı Sinovac’ın yanında Biontech aşısını da tercih edebiliyor.

Biontech 2. doz ne zaman yapılır? İki doz aşı arası ne kadar?

2 Nisan itibariyle Türkiye’de kullanılmaya başlanan Biontech aşısı hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Fahrettin Koca’nın birçok meslek grubuna aşı önceliği verildiğini açıklaması ve yaş sınırının 14 Haziran’dan sonra 40 yaş ve üzerine düşeceği ile ilgili açıklamaları, Biontech ve Sinovac konusundaki araştırmaları da arttırdı.

BİONTECH İKİNCİ DOZ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.

Bu çerçevede Haziran ayında ülkemize gelen BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği kaydedildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.

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Ancak aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda, BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

BİONTECH’İN YAN ETKİSİ VAR MI?

Uzmanlar BioNTech aşısının en sık görülen yan etkilerini “Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, ateş yapabiliyor. Çok ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık” sözleriyle anlatıyor.

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