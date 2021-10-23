Biontech 3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz Biontech aşı ne zaman olunacak?

Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Şimdiye kadar toplam yapılan aşı sayısı 115 milyon 76 bin 320 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 55 milyon 123 bin 768, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 47 milyon 987 bin 892 oldu. 2 Biontech aşı olan kişilerin 3. hatırlatma dozunu ne zaman olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

BIONTECH 3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

2 Biontech aşı olanların 3. hatırlatma dozunu ne zaman olacağı kararı Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek. Bakanlık bu yönde karar verdiği takdirde, 2 doz Biontech aşı olanların hatırlatma dozu için sistem üzerinden yeni aşı tanımları açılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde okullarda rastgele PCR testi araştırmasına başlanmıştı. Elde edilen bilgilere göre şehirlerde görülen vaka yoğunluğu ile okullardaki pozitif vaka yoğunluğunun benzer olduğu öğrenildi. Örnek vermek gerekirse İzmir'de alınan örnreklerde vaka sayısı az olduğundan dolayı İzmir'deki okullardan rastgele alınan PCR örneklerinden de pozitiflik oranı düşük çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde rast gele PCR örneklerinin sonuçlarını açıklayacağı öngörülüyor.

22 EKİM VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Yapılan test sayısı 363 bin 553 oldu. Vaka sayısı 28 bin 192, vefat sayısı ise 228 olarak açıklandı.



