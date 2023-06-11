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BioNTech'e şok! Milyonlarca Euro ödemek zorunda kalabilir... "Dünya çapında en büyük tazminat talebi..."

11.06.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Kovid-19 aşısının yan etkileri nedeniyle bir sağlık çalışanı Alman biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine dava açtı. Davada BioNTech, Kovid-19 salgınından bu yana dünya çapında en büyük tazminat riskiyle karşı karşıya... Dava yarın Hamburg Bölge Mahkemesi'nde başlayacak.

BioNTech'e şok! Milyonlarca Euro ödemek zorunda kalabilir... "Dünya çapında en büyük tazminat talebi..."

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak kısa süre içerisinde tüm dünyada bir pandemiye dönen ve milyonlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan koronavirüse karşı Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech firması aşı geliştirmiş, milyonlarca insan bu aşıları olarak koronavirüse bağışıklık kazanmıştı.

BioNTech tarafından geliştirilen aşılarda kalp ritmi bozukluğu, ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomlar yarattığına dair iddialar Alman bir sağlık çalışanı tarafından mahkemeye taşındı.

Davayı, Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan orta yaşlı bir sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich açtı.

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MİLYONLARCA EURO TAZMİNAT...

Söz konusu sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra ortaya çıktığını söylediği kalp ritmi bozukluğu, vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların neden olduğu bedensel zarar için 150 bin euro tazminat talep etti. Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulundu.

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Söz konusu dava, iki hukuk firması tarafından takip edilen milyonlarca avro tazminat talebinden biri olmasıyla dikkati çekiyor. Davaları açan diğer hukuk firması Mainz merkezli Casar-Preller olurken, Rogert & Ulbrich, Kovid-19 aşılarının iddia edilen yan etkileri nedeniyle tazminat talep eden müşteriler için yaklaşık 250 dava açtığını, Caesar-Preller de 100 davayı temsil ettiğini duyurdu.

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Almanya'da uygulanan 224 milyon aşı dozunun yaklaşık dörtte üçü BioNTech tarafından üretilirken, tazminat taleplerinin büyük çoğunluğunun aşılarda mRNA teknolojisinin kullanımına öncülük eden BioNTech'e karşı açıldığı belirtildi.

Almanya'daki davalar, BioNTech'in Kovid-19 salgınından bu yana dünya çapında karşılaştığı en büyük tazminat talebini temsil ediyor.

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İTALYA'DA DA YAN ETKİLERLE İLGİLİ BENZER DAVALAR AÇILMIŞTI

İtalya'da da Kovid-19 aşılarının yan etkileri iddiasıyla benzer davalar açılmıştı.

BIONTECH DAVALARI 'DAYANAKSIZ' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Pfizer ile geliştirdiği aşıyı Almanya'da pazarlayan BioNTech'ten yapılan açıklamada, dikkatli bir incelemeden sonra söz konusu davaların "dayanaksız" olduğu ve reddedileceğinden emin olunduğu belirtildi.

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Açıklamada, en az 64 milyonu Almanya'da olmak üzere, dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar insana söz konusu aşının uygulandığı ve bugüne kadar ilgili ürün bilgilerinde zaten listelenenler dışında potansiyel yan etkiler tespit edilmediği kaydedildi.

AB HÜKÜMETLERİ MASRAFLARI ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR...

Davacının BioNTech aleyhine açtığı davayı kazanması halinde yasal masrafları veya tazminatı kimin ödeyeceğinin belli olmaması dikkati çekiyor.

Avrupa Birliği (AB) yasal kalkanının, AB hükümetlerini maliyetlerin bir kısmını üstlenmeye zorlayabileceği belirtiliyor.

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AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve Almanya gibi Batılı ülkelerde yaygın olarak kullanılan BioNTech'in Comirnaty aşısının kullanımının güvenli olduğunu aktararak, dünyanın birçok yerinde hakim konuma gelen Omicron varyantının alt grubu XBB'ye göre aşıların güncellenmesi tavsiyesinde bulundu.

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Çin pandemi BioNTech koronavirüs kovid-19 wuhan

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