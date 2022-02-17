Biontech’ten son dakika omicron açıklaması! Gecikeceği duyuruldu…

Son dakika haberleri… Pfizer ve BioNTech, COVID-19'un Omicron vanyantı ile mücadele için geliştirilmekte olan aşının teslimatının birkaç hafta gecikeceğini duyurdular.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, verilerin toplanması sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlemesi nedeniyle Omicron aşısının tesliminin gecikeceğini belirtti.

Şahin, aşı hazır olduğunda hala bu aşıya ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini de belirtti.

BioNTech daha önce yaptığı açıklamada Omicron aşısının Mart sonuna kadar hazır olmasının beklendiğini duyurmuştu.



