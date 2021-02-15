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BiP nedir? BiP indirme işlemi nasıl yapılır, BiP bilgisayardan kullanılır mı?

15.02.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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BiP nedir? BiP indirme işlemi nasıl yapılır, BiP bilgisayardan kullanılır mı?

BiP WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sonrası, WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarını arayıp soruşturan iOS ve Android kullanıcılarının gündemine gelmişti. Ancak kullanıcıların BiP hakkında merak ettiği birçok şey var. Örneğin; BiP kimin, BiP indirme işlemi nasıl yapılır? BiP bilgisayardan kullanılır mı? gibi...

BiP kullanıcıların aklındaki tüm bu sorulara cevap veriyor. Biz de WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonlarca kullanıcı kazanan BiP hakkındaki merak edilen soruların cevaplarını sizler için sıraladık.

BİP NEDİR? BİP ÜCRETSİZ Mİ?

BiP, Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcılarına yönelik olarak geliştirilmiş, Türkiye'deki tüm mobil operatör abonelerinin kullanabileceği nitelikte olan, WhatsApp benzeri bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BiP'i indirmek ise ücretsizdir. Uygulama Turkcell abonelerine bazı avantajlar sunmaktadır.

BİP NASIL İNDİRİLİR?

BiP'i indirmek için öncelikle Android, iOS işletim sistemine sahip veya Huawei AppGallery tarafından desteklenen bir akıllı telefona ihtiyacınız var. İnternet bağlantınızın olması ise şart.

BiP Android uygulamasını indirmek için;

  • Google Play Store'a girin.
  • Arama kısmına BiP yazın.
  • BiP uygulamasına tıklayın ve Yükle tuşuna basın.

BiP iOS uygulamasını indirmek için;

  • App Store'a girin.
  • Arama kısmına BiP yazın.
  • Çıkan BiP uygulamasına tıklayın ve İndir'e basın.

BiP'i AppGallery üzerinden indirmek için;

  • AppGallery'e girin.
  • Arama kısmına BiP yazın.
  • BiP uygulamasını gördüğünüzde Yükle'ye tıklayarak uygulamayı indirmeye başlayın.

BİP BİLGİSAYARDAN KULLANILABİLİR Mİ?

BiP'i bilgisayarınızdan kullanmak için BiP Web'e giriş yapmanız gerekir. bipweb.com adresine giderek BiP'i bilgisayar üzerinden kullanabilirsiniz. Tıpkı WhatsApp'taki gibi bu adresten QR kod doğrulaması yaptığınızda BiP'ten mesajlaşmaya bilgisayarınızdan devam edebilirsiniz.

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