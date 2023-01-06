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  4. Bir anda çığlık atıp arabanın altına girdi! Kovalandığını söyleyen kız mahalleyi ayağa kaldırdı: "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar"

Bir anda çığlık atıp arabanın altına girdi! Kovalandığını söyleyen kız mahalleyi ayağa kaldırdı: "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar"

06.01.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolda yürürken bir anda çığlık atmaya başlayan Perihan Y. (23) otomobilin altına girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kızın çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koşsa da Perihan Y. aracın altından çıkmadı. Kovalandığını anlatırken 'Gel buraya, gel' dedi. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y. bölgedekilerin uzaklaşmasıyla gözlerini arkasından ayırmadan gözden kayboldu. Görenleri hayrete düşüren olayın ayrıntıları şöyle...

Bir anda çığlık atıp arabanın altına girdi! Kovalandığını söyleyen kız mahalleyi ayağa kaldırdı: "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar"

Adana'da kendisini bir gencin kovaladığını söyleyen Perihan Y. (23), park halindeki otomobilin altına girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen, 'Beni zorla götürmeye çalışıyorlar' diyen Perihan Y., 2 saat polisi uğraştırdıktan sonra otomobilin altından çıkıp, koşarak uzaklaştı.

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Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Perihan Y., bir anda çığlık atarak kaçıp park halindeki otomobilin altına girdi.

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Çığlık seslerini duyan kişiler, otomobilin yanına gelip, Perihan Y.'yi çıkarmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlara rağmen Perihan Y. aracın altından çıkmayınca, polise haber verildi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perihan Y.'den aracın altından çıkmasını istedi. Perihan Y. ise şöyle yanıt verdi:

"Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi. Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar."

Perihan Y., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı.

Büyük korku yaşayan Perihan Y., arkasına baka baka koşarak uzaklaştı.

Perihan Y., girdiği apartmanın bahçe duvarından atlayıp gözden kayboldu.

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(DHA)

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