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Bir anda herkes bayılma numarası yapmaya başladı! Ukrayna sınırında inanılmaz anlar: Rus işgalinden kaçmak için...

01.03.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yoğun Ukraynalı göçmen akışı devam ediyor. Ülkeden bir an önce ayrılmak isteyenlerin başvurduğu bazı yöntemler ise oldukça şaşırtıcı. Polonya sınırındaki Lviv sınır kapısında yaşanan bir olay da durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Yaşanan inanılmaz anları sınır kapısındaki kalabalığın arasında bekleyen bir çift anlattı.

Bir anda herkes bayılma numarası yapmaya başladı! Ukrayna sınırında inanılmaz anlar: Rus işgalinden kaçmak için...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkeyi terk etmek için Lviv'de Polonya sınırına doğru harekete geçen bir gazeteci Chris York ile Ukraynalı kız arkadaşı Yaryna, sınır kapısında ilginç bir olaya tanıklık etti.

MYNET-DIŞ HABER

Sınır kapısındaki işlem merkezine ulaşmak için ağır ilerleyen ve kilometrelerce süren insan kuyruğunda 12 saatten fazla bekleyen çiftin kapıya ulaşmasına
sadece metreler kalmıştı.

Sınır kapıları 20 dakikada bir açılıyor, bir grup insan alınıyor ve kuyruk böylece ancak birkaç santimetre ilerliyordu.

O sırada sıranın ilerleyişinde değişiklik olduğunu fark ettiklerini ifade eden çift, kalabalıkta oluşan izdihamı şu sözlerle anlattı:

"Kuyruk ilerlemeyi bırakmıştı. Kadınların ve çocukların geçeceği koridorlar arkadan öne geçmeye çalışan insanlar nedeniyle tıkanmıştı. İki saatin ardından ön tarafta büyük bir izdiham vardı ve tehlikeli olmaya başlamıştı.

Chris-York-and-Yaryna-in-Lviv-bb

O sırada biri baygınlık geçirdi ve kalabalıkta yere yığıldı. Ayağa kalkmasına yardım ettik, ön kapıya götürdük ve sınır muhafızları onu kapıdan geçirdi."

Bunun üzerine insanların bayılma numarası yapmaya başladığını belirten çift, numara yapan bir kişinin, arkadaşı tarafından kapıdan geçirildiğini ifade etti.

Çiftin anlattığına göre, bu olayın ardından muhafızlar kapıları birkaç dakikada bir açmaya ve böylece kalabalığı sakinleştirmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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