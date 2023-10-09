Bir anlık dalgınlık pahalıya mal oldu! "Görürse bize gelmesini istiyoruz çünkü az bir miktar değil"

Olay, 6 Ekim 2023 günü Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kadın müşteri, 95 dolar parayı TL'ye çevirmek için döviz bürosuna geldi. Bu sırada döviz bürosu çalışanı, bir anlık dalgınlıkla 95 dolar yerine sisteme 950 dolar girince, kadın müşterilere, 855 doların karşılığı fazla TL verdi. Parayı defalarca sayan kadın müşteriler ise fazla aldıkları paraya aldırış etmeden döviz bürosundan ayrıldı. O anları bürodaki güvenlik kameralarına yansırken, döviz bürosu çalışanları kadınlara seslenerek fazla parayı geri getirmelerini istedi.

“YAKLAŞIK 25 BİN TL’LİK BİR KAYBIMIZ VAR”

Müşterilerine yanlış işlem sonucu verdikleri para yüzünden yaklaşık 25 bin TL kayıplarının olduğunu belirten döviz bürosu çalışanı Yaşar Karakaş, "Yaşanan yoğunluk anında 95 dolarlık bir işlem tutarını 950 dolar olarak giriş yapmışız ve müşteriye 855 dolarlık fazla para vermişiz. Bu da yaklaşık 25 bin TL paraya tekabül ediyor” dedi.

"TEK İSTEĞİMİZ FAZLA PARA VERDİĞİMİZ MÜŞTERİNİN DÖNMESİ"

Müşterilerin aldıkları parayı getirmesi yönünde çağrıda bulunan Karakaş, “Fazla para verdiğimiz müşterimiz bizi görürse tek isteğimiz tekrardan bize gelmesi. Bazen yoğunluk anlarında böyle sorunlar olabiliyor. Müşterilerimize yanlış miktarda para verebiliyoruz veya yanlış işlem yapabiliyoruz. Kaptırdığımız para da ufak bir para değil. 855 dolar şu an yaklaşık 25 bin TL'ye tekabül ediyor. Görürse bize gelmesini istiyoruz çünkü az bir miktar değil. Biz çalışanlar olarak bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı bazen yaşıyoruz. Tek ricamız gördükleri an bize geri gelsinler” ifadelerini kullandı.

"BU TÜR OLAYLARIN ANA SEBEBİ YOĞUNLUK"

Genellikle bu tür olayların müşterileri mağdur etmemek için hızlı davrandıklarında olduğunu söyleyen Karakaş, "Bu olayların genel sebebi yoğunluktan dolayı oluyor. Yoğunlukta müşterileri bekletmemek ve mağdur etmemek için hızlı davranıyoruz. Bu nedenle bilgisayar üzerindeki işlemlerimizde 95 yerine 950 yazabiliyoruz. Kısacası hızlı hareket etmekten dolayı fazla basmışız" diye konuştu. (İHA)

