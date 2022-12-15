Bir bir telefonlara mesajlar geliyor… Veliler dikkat! Uzmanlar uyardı okul yönetimleri harekete geçti 'Felaket...'

Son dönemde başta çocuklar olmak üzere solunum yolları hastalıkları oldukça yaygın olarak görülüyor. Sırf bu sebeple çok sayıda kişinin yeniden maske takmaya başladığı da görülüyor. Üstelik, maske takan kişilerin sayısının daha da artacağı düşünülüyor. Pandemi döneminde de deneyimlendiği üzere maskelerin virüslere karşı adeta bir kalkan görevi gördüğü biliniyor. Üstelik maske kullanımını okul yönetimleri de destekliyor. Bu nedenle okul yönetimlerinden velilere mesaj yoluyla çağrıda bulunanlar da görüldü. Şimdi, uzmanların bu konuda ne düşündüğü ve nasıl uyarılarda bulunduğu merak ediliyor. Maske geri mi dönüyor? Okullarda öğrenciler maske takmalı mı? İşte detaylar…

SINIF MEVCUDİYETİ YARI YARI DÜŞTÜ

ATV Haber’de yer alan habere göre; Öğrenciler “Fazla grip oluyoruz.”, “Tüm sıra arkadaşlarımızda grip var.”, “Hastalık çok var, grip salgını falan.” ve “Okullarda çok grip var, okula gelip geri gidiyorlar gripten.” yorumlarını yaptı.

RSV, influenza ya da adenovirüs; şu sıralar okullarda kol gezen virüslerden sadece birkaçı olarak biliniyor. Okullarda sıklıkla görülen bu virüs sınıf mevcudiyetini neredeyse yarı yarıya düşürdü.

Veliler “Felaket grip var ortalıkta, salgın var” şeklinde konuşurken öğrenciler ise “Maske takmadığımız için fazla grip oluyoruz.” yorumunu yaptı.

OKUL YÖNETİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Virüslerin özellikle okullarda hızla yayılması bazı okul yönetimlerini harekete geçirdi. Veliler “Hasta olan çocukların maske takması lazım, bizlerin bile takması lazım” derken velilere çocuklarınızı okullara maskeyle yollayın çağrısı yapıldı. Bu çağrı uzmanlardan da destek gördü.

"ÇOCUKLARIN MASKEYLE OKULDA BULUNMASI DAHA UYGUN"

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Banu Yazıcı konuyla ilgili açıklamasında “Hafif bir semptom bile başlasa o çocukların maskeyle okulda bulunması daha uygun olabilir” dedi.

Neden maske taktığı sorulan bir 8. sınıf öğrencisi ise “Çünkü grip salgını var, ondan maskemi taktım” cevabını verirken bir başka öğrenci de “23 kişiyiz ama 14 kişiyle falan ders işliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Dr. Yazıcı, “Acile gelenlerin 3’te 1’i influenza pozitifliğiyle karşımıza geliyor” derken çocuklar “Herkes hasta oluyor, hapşırıyor, öksürüyor” yorumunu yaptı. “Kim dedi sana maske tak diye” şeklinde soru sorulan maskeli bir çocuk ise “Arkadaşlarım dedi, burada salgın var. Hastayım” cevabını verdi.

UZMANLAR UYARDI: ÇOCUKLAR ÇOK HASTA OLDUĞUNDA OKULA GİTMEMELİ

Salgının günden günden hızla yayılmasına sebep olarak okullar işaret ediliyor. Çünkü; bulaşıcı hastalığa sahip çocuk sıra arkadaşına, sıra arkadaşı da evine gittiğinde diğer aile büyüklerine ve kardeşlerine hastalığı bulaştırıyor. İşte bu yüzden uzmanlar çocukların çok hasta olduklarında okula gitmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Çocuklar “Herkes hasta olduğu için okula gelemiyor” derken veliler ise “Okula gidemiyorlar, 3 hafta gitmedi benim kızım okula” ifadelerini kullandı.

Dr. Yazıcı ise “Akut enfeksiyon varsa yani ateşli durum varsa zaten okula göndermemek gerekiyor. Eğer öksürükleri varsa, hafif başlangıçlıysa o durumlarda maske takılması önerilebilir” şeklinde konuştu.