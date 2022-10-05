Bir Elon Musk klasiği: Twitter'ı almaktan vazgeçmişti, şimdi de almamaktan vazgeçti! Dikkat çeken paylaşım

Elon Musk Twitter'ı tekrar alma niyetinde. Musk daha önce verdiği tekliften anlaşmanın birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek vazgeçmişti. Ünlü milyarder Twitter'daki spam ve bot hesap yüzdesinin Twitter'ın söylediğinden daha fazla olduğu iddiasında bulunmuştu. Böylece anlaşmanın suya düştüğü ve Elon Musk'ın Twitter'ın patronu olmayacağı düşünülmüştü. Fakat Musk yine kimsenin beklemediği, klasikleşen o adımlarından birini attı.

ELON MUSK, TWITTER'A YENİDEN TALİP!

Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter için yeniden teklif verdi, teklifinde hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmedi. Haberde Musk'ın, söz konusu teklifi Twitter'a mektupla yaptığı ve Twitter için yeniden hisse başına 54,2 dolar fiyat verdiği aktarıldı.

Söz konusu haberle Twitter'ın hisseleri, kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından yüzde 18'e kadar değer kazandı.

TEYİT EDİLDİ

Bu haberin ardından Musk'ın, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için Twitter'a mektup gönderdiği teyit edildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Musk'ın konuya ilişkin mektubu paylaşıldı.

Söz konusu mektupta, Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasını tamamlamayı planladığı aktarıldı.

MUSK'TAN TWITTER PAYLAŞIMI

Twitter'a yeniden teklif verdiğine dair iddialar sosyal medyada gündem olurken, Elon Musk ise Twitter'dan bir paylaşım yaparak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Musk yaptığı paylaşımda, "Twitter'ı satın almak, her şeyin uygulaması olan X’i oluşturmanın hızlandırıcısıdır." ifadelerini kullandı.

TWITTER'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Musk'ın mektubu üzerine Twitter'dan yapılan açıklamada da SEC'e sunulan mektubun alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şirketin niyeti, işlemi hisse başına 54,2 dolardan kapatmaktır." ifadesi kullanıldı.

Bloomberg'in Musk'ın sosyal medya platformunu hisse başına 54,2 dolar fiyatla yeniden almayı planladığını bildirmesinin ardından Twitter hisseleri işleme durdurulmuştu. Şirketin hisseleri yeniden işleme açıldıktan sonra yüzde 22'ye yakın değer kazandı.

TWITTER, ANLAŞMAYI FESHETTİĞİ İÇİN MUSK'A DAVA AÇMIŞTI

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. (AA)

