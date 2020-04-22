Bir eyalet salgın nedeniyle Çin'e dava açtı

Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı" ifadelerine yer verildi.

Missouri Başsavcısı Eric Schmitt, yaptığı açıklamada, Çin'in virüsün yayılmasını durdurmak için çok az şey yaptığını öne sürdü. Schmitt, eyalet halkının virüs nedeniyle muhtemelen milyarlarca dolarlık zarara uğradığını söyledi.

Başsavcı Schmitt, "Missouri'de virüsün etkileri çok gerçek, binlerce kişi enfekte oldu ve birçoğu öldü, aileler ölmekte olan sevdiklerinden ayrı kaldı, küçük işletmeler kapılarını kapatıyor ve yardım çekleri bekleyenler, masalarına yemek koymakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı.