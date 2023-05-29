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Bir günlük bebeğinin kulağını deldirdiği için eleştirilerin hedefi oldu! "Bu bebeğinin vücudu, senin değil"

29.05.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni doğan bebeklerin sağlığından ve bakımından sorumlu olan ebeveynlerin oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Hassas dönemde olan bebekler gözden kaçan ufak detaylar nedeniyle zarar görebiliyor. Bir günlük yeni doğan bebeğine küpe taktıran bir anne sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bir günlük bebeğinin kulağını deldirdiği için eleştirilerin hedefi oldu! "Bu bebeğinin vücudu, senin değil"

Bir anne, TikTok'ya bir günlük bebeği Lara'nın hastanedeki görüntülerini paylaştı. Paylaştığı anlarda yeni doğmuş bebeğinin kulağında küpe olması dikkat çekti. Genç anne yeni doğan kızının kulaklarını deldiği için eleştiri üstüne eleştiri aldı. Birçok ebeveyn, çocuğun kendisi için karar verecek yaşa gelene kadar beklemesi gerektiğini söyledi.

Bebeğinin üç aylık olmasının ardından eski fotoğraflarını tekrardan paylaşan anne, bebeğin dünyadaki ilk 24 saatinde görülebilen minik çiçek küpeyle olduğu fotoğrafıyla gündem yarattı.

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Yorumlarda genellikle eleştiriler görülse birkaç sosyal medya kullanıcısı bazı kültürlerde genç kızların erken yaşta kulaklarını delmenin yaygın olduğunu söyleyerek kararı savundu. Bir kadın, "Belki bana öyle geliyor ama çocuklarımın doğduğu gün kulaklarını deldirmek endişeler listemin çok alt sıralarında yer alıyordu" dedi.

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Biri "Konuşmadan önce neden kulaklarını delesin ki?" diye sordu. "Kulakları ağrıyor veya tahriş oluyorsa, size söyleyemezler. Saplara alerjileri varsa, bu sizin ve bebeğiniz için ıstıraptır.'

Bir başkası, "İnsanların bunu neden yaptığını asla anlayamayacağım - minik bir bebeği minik kulaklarında mücevherlerle görmenin kesinlikle saçma göründüğünden bahsetmiyorum bile" diye ekledi. "Çok iğrenç."

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Bir kadın, "Ben bebekken annem arka bahçede buz ve iğneyle kulaklarımı kendisi deldi. O zamandan beri çarpık küpelerim var ve onlardan çok nefret ediyorum." dedi.

ACI ÇEKMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Anne, bebeklerin kulak memelerinin çok küçükken daha yumuşak olduğunu ve kızının büyük bir acı hissetmediğini, hatta 'tepki bile vermediğini' iddia etti. Diğerleri, genç kızların bebekken kulaklarını delmenin yaygın olduğu konusunda hemfikirdi.
Bir kadın, "Benim ülkemde kız bebekleri doğdukları ilk gün deldiriyorlar" diye yanıt verdi. Bir başkası 'Kulaklarını nasıl deldirdiğine bayıldım! Dürüst olmak gerekirse ben de aynısını yapardım' dedi.

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