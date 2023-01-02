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Bir haber izledi, hayatı değişti! Şimdi bir koleksiyonu var: "Gören herkes merak edip geliyor"

02.01.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de yaşayan 56 yaşındaki öğretmen Bahri Göktaş, 5 yıl önce yurt dışına eski model bir aracını götüren gurbetçi vatandaşın haberini izleyerek etkilendi. Göktaş, birkaç yıl içerisinde hobi olarak topladığı Anadol marka araçların koleksiyonunu yaptı. Bir tek Böcek modelli aracının eksik olduğunu ifade eden 56 yaşındaki adam, yakın zamanda onu da koleksiyonuna katmak istediğini söyledi. Bir sergi açmak istediğini belirten Göktaş, arabalarını satmayı ise düşünmüyor.

Bir haber izledi, hayatı değişti! Şimdi bir koleksiyonu var: "Gören herkes merak edip geliyor"

5 yıl önce yurt dışına eski model bir aracını götüren gurbetçi vatandaşın haberini izleyerek etkilendi, Anadol marka otomobil koleksiyonu yaptı. 56 yaşındaki öğretmen Bahri Göktaş, söz konusu haberden etkilenerek yerli üretim Anadol marka otomobilleri yeniden araştırmaya başladı. Araçları tek tek araştırıp bulan Göktaş, Anadol markalı 10 aracı bir araya getirdi. 2-3 yıl içerisinde tüm araçları toplayan Göktaş, son olarak ise Anadol’un “Böcek” modelini arıyor. Araçların hepsinin çalışır durumda olduğunu söyleyen Bahri Göktaş, kendisine gelen tekliflere rağmen onları satmayı düşünmüyor. Yol üzerinden geçen insanların ilgisini çektiğini ve araçların yanında fotoğraf çekildiklerini belirten Göktaş, arabaları için bir sergi açmak istiyor.

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"HEPSİ ÇALIŞIR DURUMDA MUAYENE SİGORTA VAR"

Koleksiyonuyla ilgili konuşan, Bahri Göktaş, “Bundan 5 yıl önce akşam evde haberlere bakıyordum. Almanya’da çalışan Türk işçi buraya gelip Anadol ve Tofaş araba alıyor. Bakımlarını yaptırıyor 1970’li yıllardaki sanatçıların fotoğraflarını giydiriyor araca ve Almanya’ya götürüyor. Orada bu durum gündem olmuş. Büyük reklam firmaları peşine düşmüş. Hatta bir anısını anlatıyor. Bir polis çeviriyor 'bu ne?' diye kendisine sorunca 50 yaşında araba diyor polis de 'git başımdan' diyerek ceza kesmiyor. Benim de sonradan aklıma geldi Anadol araba. Bir tane alayım dedim, ilk A2SL modelini aldım Ankara’dan. Sonra Maltepe’den aldım. Denizli’den aldım Artvin’den aldım. En son bir tane Anadol Böcek modelimiz eksik. Çok az üretildiği için kıymetli olmamış samanlıkta orada burada çürümüş. İzmir’de bir tane Böcek bulmuştum o da kısmet olmadı. Fiyatlar uygun iken almıştım. Hepsi çalışır durumda muayene sigorta var” dedi.

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"ARAÇLARIMI SATMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Araçlarını sergilemek istediğini belirten Göktaş, "Bir sergi düşünüyorum ama bu yakın alanlarından birisinde. Gece gündüz gören herkes merak edip geliyor. Fotoğraf çektiriyor üstüne uzanıyor. Bir sürü kişi geliyor. Fotoğraf çekerken kaç para diye soran da oluyormuş ama bizim para talep ettiğimiz falan yok. Görebilirler inceleyebilirler hiç sorun değil. Satmayı düşünmedim hiç. Bu işin ticaretini düşünmediğimden fiyat da düşünmedim. Bizim görevli arkadaşa sormuşlar 'bunu satar mı?' falan diye. Satma gibi düşüncem yok.

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TOGG VURGUSU

Türkiye’de üretilen arabalarla ilgili bir koleksiyon düşünüyorum. Şu anda TOGG üretiliyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devam ediyor. Önemli olan üretilmesi kimin ürettiği değil. İnşallah bu ortaklık bozulmadan Türkiye’nin Türk malı olarak üretime devam edilmesini çok isterim" şeklinde konuştu.

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(İHA)


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Büyükçekmece Anadol

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