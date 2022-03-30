"Bir hafta içinde..." Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Turgutlu Belediyesince Mustafa Kemal Mahallesi'ne yaptırılacak taziye evi ve çocuk kültür sanat merkezinin temel atma törenindeki konuşmasında, Belediye Başkanı Çetin Akın'ı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanlarına, göreve geldiklerinde kimseyi işten çıkarmamalarını tembihlediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Belediye başkanı arkadaşlarımıza seçilmeden önce şunu söyledim. Seçildikten sonra kimsenin ekmeğiyle oynamayacaksınız, millete hesap vereceksiniz. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmayacaksınız."

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri esnasında, dinleyiciler arasında elinde dosya kağıtları tutan bir kişi, Turgutlu Belediyesindeki işinden çıkartıldığını öne sürerek, Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalıştı.

Tepki gösteren kişi, Turgutlu Belediyesi zabıta ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA FAİZ UYARISI

Konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu ise adalet kavramının da belediye başkanlarının üzerine titremesi gereken bir kavram olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaletli davrandıklarında geçmişte oy vermeyenler bile bir dahaki sefere destek verebilecektir. Borç ödeme konusu... Her belediye her devlet borçlanır. Borcu alır verimli kullanırsınız, belirli zamanda ödersiniz. Yüksek faiz dayatılıyorsa size o borcu almaktan özenle kaçınacaksınız. Hizmeti almanın milletin sırtına ağır yük olarak yansımaması lazım."

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, alanda kadına yönelik şiddete dikkati çekmek üzere hazırlanmış pankartlara değindi.

İstanbul Sözleşmesi konusunda kadınlara söz verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakının cumhurbaşkanı, koltuğuna oturduğunda ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesini yürürlüğe koyacağız." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kürsüye SMA hastası İrem Nur bebek ve annesi Ceylan Çakto ile çıktı. Çetin Akın, başlatılan kampanyaya destek istedi.

Konuşmaların ardından taziye evi ve çocuk kültür sanat merkezinin temeli atıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DİĞER ZİYARETLERİ

Kılıçdaroğlu, Manisa programı kapsamında Salihli ilçesinde 67-70 Numaralı Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti.

İktidara geldiklerinde şoförlerin yaşadığı sorunları çözeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ekonomik hayatın önemli bir parçası olan taşıyıcıların birleşip daha güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde bir kahvehaneye uğrayan Kılıçdaroğlu, burada da vatandaşlarla sohbet etti. (AA)

