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Bir haftadır uyuyor zannetmiş! Adana'da 2 aylık bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı

12.04.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu bağımlısı annesinin bir haftadır uyuduğunu zannettiği 2 aylık Mehtap bebeğin ölü bulunduğu ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Bir haftadır uyuyor zannetmiş! Adana'da 2 aylık bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan 1 çocuk annesi Ayşegül T., 8 Nisan'da öğle saatlerinde itfaiyeyi arayıp, evden çıkarken anahtarını içerde unuttuğu söyleyip yardım istedi.

Ekipler, adrese giderek, kapıyı kırıp açtı. Evden kötü koku geldiğini fark eden ekipler, içeride hareketsiz yatan bebeği görünce durumu polise bildirdi.

Eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 aylık olduğu belirlenen bebeğin öldüğü tespit edildi.

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne Ayşegül T. gözaltına alındı. Adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

''BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNETTİM''

Emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden Ayşegül T., "Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum." dedi

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül T. tutuklandı.

CENAZEYİ TESLİM ALAN OLMADI

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesini henüz teslim alan olmadı.

Mehtap'ın anne ve babasının uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle aileleriyle görüşmedikleri, bu nedenle cenazeye sahip çıkan kimsenin olmadığı ileri sürüldü.

OTURDUKLARI EV KUNDAKLANDI

Dün akşam saatlerinde ise Mehtap bebeğin ölü olarak bulunduğu İstiklal Mahallesi’ndeki evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müstakil evdeki yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede pet şişeye koyulan benzinle evin yakıldığını tespit etti. Ekipler, evi yakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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