Bir hayalimiz daha yok oluyor: Jumbo Jet uçaklar koronavirüse yenildi!

Uçak seyahati yapıyorsanız, çift katlı bir uçağa binmek gibi bir hayaliniz hep vardır. Bu uçakların en popülerleri olan Boeing 747 ve Airbus A380 tipi yolcu uçakları yıllardır sektörde hizmette. Ancak koronavirüs henüz ortada yokken birçok havayolu şirketi, bu iki uçak modelini yavaş yavaş envanterden çıkartma kararı aldı. Airbus da A380 üretimini durdurdu. Blomberg'in son raporuna göre ise Boeing de 747 serisini 2 yıl içinde sonlandırma aşamasında. Hal böyle olunca jumbo jetlere talep gün geçtikçe azaldı. Şimdi ise onlar tam da tahmin ettiğiniz gibi koronavirüs yüzünden tarihe karışmak üzereler.

GÖKYÜZÜNÜN KRALİÇESİ KORONAVİRÜSTEN SAĞ ÇIKAMAYACAK

Koronavirüs nedeniyle yolcu taşıma kapasiteleri ciddi oranda azalan havayolu firmaları, jumbo jetleri artık tercih etmeyecek. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, koronavirüs sonrası çok sayıda firma jumbo jetleri kullanmayacak. Yani diğer bir deyiş ile Gökyüzünün Kraliçesi olarak da adlandırılan Boeing 747 ve özellikle büyük havayolu firmalarının tercih ettiği Airbus A380 gibi jumbo jet uçaklar koronavirüsten sağ çıkamayacaklar. Hatta daha şimdiden birçok firma bu uçakları hurdaya ayırmış durumda.