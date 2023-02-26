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Bir ilde çarpıcı görüntü! Zemin sıvılaşmasının ardından bu kez de...

26.02.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meydana gelen depremlerin ardından Elazığ’da Palu ilçesi ve Yolüstü köyünde zemin sıvılaşması görülmüştü. Elazığlıları endişelendiren o görüntülerin ardından bu kez de Arıcak ilçesine bağlı Üçocak ve Bükardı beldeleri arasında yer alan bir dağın yamacındaki çatlaklar dikkat çekti.

Bir ilde çarpıcı görüntü! Zemin sıvılaşmasının ardından bu kez de...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde binlerce konut yıkılırken, on binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Elazığ, son olarak bu depremlerde de büyük hasar aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ise Elazığ’da en büyüğü 4,9 büyüklüğünde olan birçok deprem meydana geldi.

ZEMİN SIVILAŞMASI GÖRÜLMÜŞTÜ

Meydana gelen depremlerin ardından Elazığ’da Palu ilçesi ve Yolüstü köyünde zemin sıvılaşması görülmüştü.

Bu kez de orada görüldü... Bir ili tedirgin eden görüntü! Bu kez de orada görüldü... Bir ili tedirgin eden görüntü!

BU KEZ DE...

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O görüntülerin ardından bu kez de Arıcak ilçesine bağlı Üçocak ve Bükardı beldeleri arasında yer alan bir dağın yamacındaki ve yollardaki çatlaklar dikkat çekti.

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(İHA)


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