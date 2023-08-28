Bir ilde görüldü: Meyve ve ağaçların 1 numaralı düşmanı!

Türkiye’de ilk görüldüğü yıllarda çiftçilerin belalısı olan Amerikan beyaz kelebeği zararlısı, Karadenizli üreticileri zora sokmuştu. Ağaç dallarını ve meyvelerini yiyerek ürünün azalmasına veya tamamen yok olmasına neden olan zararlılar, milli ekonomiyi de zarara uğratmıştı.

BİRÇOK AĞAÇTA GÖRÜLDÜ

Son yıllarda kimyasal ve biyolojik olarak mücadele edilen zararlı, Samsun’un merkez ilçelerinden İlkadım’da selvi, çam, söğüt gibi birçok ağaçta görüldü.

Vatandaşların da şikayetçi olduğu zararlılar, ağaçların yapraklarını ve dallarını yiyerek kurumalarına yol açtı.

ZARARLILARIN BULAŞTIĞI AĞAÇLAR İLAÇLATILACAK

Durumdan haberdar olan yetkililer, söz konusu alanlardaki ağaçların ilaçlatılması için ilgili belediyeler ile görüştüklerini ve ilaçlama işlemine derhal başlayacaklarını belirtirken, zararlının sağlıklı olan diğer ağaçlara bulaşmasının da önüne geçeceklerini ifade ettiler.

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Fındık Araştırma İstasyonu’nun hazırladığı bilgilere göre Amerikan beyaz kelebeği, ağaçların toprak ile birleştiği yerlerde, ağaç kabuğunda ve çok yaşlı ağaçların kovuklarında, binaların çatı saçakları arasında bir koza içinde pupa olur. Yılda 2-3 döl verir. Yumurta kümelerinden çıkan larvalar, yaprağın alt yüzünde ipeksi ağlar örer, sonra ağı artırmak suretiyle daldaki diğer yapraklarla ilk yaprağı bağlarlar ve ağlar içinde beslenirler. Olgunlaşmaya başlayan larvalar ağ kümelerinden çıkarak bireysel yaşamaya başlar ve yaprakları sadece ana damarları kalacak şekilde yerler. Ayrıca körpe ve olgunlaşmaya başlayan meyveleri de yiyerek ürünün azalmasına veya tamamen yok olmasına neden olurlar.

(İHA)

