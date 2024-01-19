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  4. Bir ile daha sıçradı! İkinci bir emre kadar yasaklandı

Bir ile daha sıçradı! İkinci bir emre kadar yasaklandı

19.01.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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Sivas, Yozgat ve Ordu'nun ardından bir ilde daha hayvan pazarları kapatıldı. Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin komşu illeri örnek göstererek hayvan pazar yerlerinin ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını belirtti.

Bir ile daha sıçradı! İkinci bir emre kadar yasaklandı

Tokat'ta bazı hayvancılık işletmelerinde şap hastalığı görülmesi üzerine il genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.

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İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAKLANDI

Kentte bazı hayvancılık işletmelerinde şap hastalığı tespit edildi. Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün aldığı kararla kent genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, “İlimize komşu Sivas, Yozgat, Ordu illerinde görülen şap hastalığı mihrakları nedeniyle hayvan satış yerleri kapatılmıştı. Son günlerde ilimizde de hastalığın birkaç hayvancılık işletmesinde görülmesi yapılan filyasyon çalışmasında kaynağın hayvan pazar yerleri olması nedeniyle 2023/03 sayılı İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile il genelindeki tüm hayvan pazaryerlerimiz 17.01.2024 tarihinden itibaren tedbir amacıyla 2’nci bir emre kadar kapalı kalacaktır” ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Tokat hayvan
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