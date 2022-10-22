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Bir isim daha İYİ Parti'ye katıldı! MHP ve AK Parti'de görev yapan Talip Kaban'ın rozetini Akşener taktı

22.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette son günlerde yaşanan transferler gündemdeki sıcaklığını korurken bir ismin daha İYİ Parti'ye katıldığı öğrenildi. Erzincan'da MHP belediye başkanlığı yapan, bir dönem ise AK Parti'den milletvekili olan Talip Kaban, İYİ Parti'ye katıldı. Bu gelişmeyle birlikte son birkaç haftada İYİ Parti'ye 4 yeni isim katılmış oldu.

Bir isim daha İYİ Parti'ye katıldı! MHP ve AK Parti'de görev yapan Talip Kaban'ın rozetini Akşener taktı

İstifalar, transferler... Siyaset dünyasında yaşanan son gelişmeler gündemi bir hayli hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, Habertürk yazarı Kürşad Zorlu, İYİ Parti saflarına dahil olurken AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da İYİ Parti'ye katılacağı öğrenildi.

Kulislerde başka geçişlerin ve istifaların da olabileceği konuşulurken İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş dikkat çeken bir haberi paylaştı.

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ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Karakaş, Talip Kaban'ın İYİ Parti'ye katıldığını duyurdu. Erzincan'da 2 dönem MHP belediye başkanlığı yapan, bir dönem de AK Parti milletvekili olan görev alan Kaban'ın rozetini, Genel Başkan Meral Akşener'in taktığı açıklandı.

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Karakaş paylaşımında şunları söyledi:

Bugün, liderimiz Sn. Meral Akşener, daha önce iki dönem Erzincan ilimizin MHP Belediye Başkanlığını yapmış, bir dönem de AK Parti milletvekilliği yapmış olan Sn. Talip Kaban'a rozetini takarak partimize katılımını gerçekleştirmiştir. Kendisine İYİ'ler ailesine hoş geldiniz diyorum.

Öte yandan kulislerde, MHP'li Oktay Vural'ın da İYİ Parti'ye geçeceği iddiaları yer aldı.

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Meral Akşener Talip Kaban İYİ Parti

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