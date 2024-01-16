Bir kaşık yerseniz öksürük size uğramıyor! Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda etki gösteriyor! Ciğerleri tertemiz yapan karışım

Havaların soğumasıyla beraber kış hastalıkları da artmaya başladı. Birbirinden değerli malzemelerle hazırlanan bu karışım öksürük sorununa birebir fayda sağlıyor. Ciğerlerinizi bu karışım ile adeta tertemiz yaparak solunum yollarınızı rahatlatabilirsiniz. İşte doğal ilaç etkisi gösteren karışımın tarifi...

ÖKSÜRÜĞE SON VEREN KARIŞIM!

MALZEMELER:

5-6 yemek kaşığı pekmez

5-6 yemek kaşığı hakiki zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Tüm malzemeleri sırasıyla bir kaseye ekleyin. İyice karıştırın. Öksürüğü kesen ve ciğerleri temizleyen bu karışımı sabah akşam 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Çocuklar için de uygundur.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Geçmeyen öksürük alerjik durumlarda da ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda görülen öksürük kuru öksürüktür. Kuru öksürük balgamsızdır. Kapalı ortamlarda ya da açık alanlarda alerjiye sebep olabilecek birçok etken bulunmaktadır. Eğer öksürük alerjik nedenlerden kaynaklanıyor ise öksürüğü tetikleyen sebebin ne olduğu mutlaka tespit edilmelidir.

Geçmeyen öksürüğün nedenleri şöyle sıralanabilir:

Bakteriler ve virüsler

Geniz akıntısı

Alerjik durumlar ve etkenler

Asit reflü

Asit reflü KOAH hastalığı (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı)

Astım

Kalp yetmezliği

Bazı başka hastalıklar için kullanılan ilaçlar

Obstrüktif uyku apnesi

Geçmeyen öksürük çok ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Bir öksürük 3 haftayı geçiyor ise geçmeyen öksürük olarak kabul edilir ve bu durum ile karşı karşıya kişilerin en kısa sürede doktora başvurması gerekir. Öncelikle öksürüğün neden kaynaklandığı tespit edilmeli ve vakit kaybı yaşanmadan tedaviye başlanmalıdır.

Bazen soğuk algınlığı, nezle ya da grip gibi bir hastalık atlattıktan sonra, bu rahatsızlıklarla birlikte görülen öksürük, hastalık sona erdikten sonra da devam edebilir. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda sık sık görülen bu durum, normal görülse de çok ciddi sorunlara neden olma ihtimali de vardır.



