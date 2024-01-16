KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Anne Çocuk
    4. Bir kaşık yerseniz öksürük size uğramıyor! Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda etki gösteriyor! Ciğerleri tertemiz yapan karışım

    Bir kaşık yerseniz öksürük size uğramıyor! Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda etki gösteriyor! Ciğerleri tertemiz yapan karışım

    16.01.2024 10:23 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kış aylarında sıkça karşılaşılan öksürük sorununa karşı doğanın bize sunduğu mucizelerden faydalanmak gerekiyor. Bu karışımı sadece bir kaşık alıp yediğinizde öksürük size uğramıyor. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda etkili olan bu karışım, ciğerleri adeta tertemiz yapıyor.

    Havaların soğumasıyla beraber kış hastalıkları da artmaya başladı. Birbirinden değerli malzemelerle hazırlanan bu karışım öksürük sorununa birebir fayda sağlıyor. Ciğerlerinizi bu karışım ile adeta tertemiz yaparak solunum yollarınızı rahatlatabilirsiniz. İşte doğal ilaç etkisi gösteren karışımın tarifi...

    ÖKSÜRÜĞE SON VEREN KARIŞIM!

    MALZEMELER:

    dffb

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
    Tüm malzemeleri sırasıyla bir kaseye ekleyin. İyice karıştırın. Öksürüğü kesen ve ciğerleri temizleyen bu karışımı sabah akşam 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Çocuklar için de uygundur.

    GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

    Geçmeyen öksürük alerjik durumlarda da ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda görülen öksürük kuru öksürüktür. Kuru öksürük balgamsızdır. Kapalı ortamlarda ya da açık alanlarda alerjiye sebep olabilecek birçok etken bulunmaktadır. Eğer öksürük alerjik nedenlerden kaynaklanıyor ise öksürüğü tetikleyen sebebin ne olduğu mutlaka tespit edilmelidir.

    öksürük

    Geçmeyen öksürüğün nedenleri şöyle sıralanabilir:

    • Bakteriler ve virüsler
    • Geniz akıntısı
    • Alerjik durumlar ve etkenler
      Asit reflü
    • KOAH hastalığı (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı)
    • Astım
    • Kalp yetmezliği
    • Bazı başka hastalıklar için kullanılan ilaçlar
    • Obstrüktif uyku apnesi
    • Geçmeyen öksürük çok ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Bir öksürük 3 haftayı geçiyor ise geçmeyen öksürük olarak kabul edilir ve bu durum ile karşı karşıya kişilerin en kısa sürede doktora başvurması gerekir. Öncelikle öksürüğün neden kaynaklandığı tespit edilmeli ve vakit kaybı yaşanmadan tedaviye başlanmalıdır.

    Bazen soğuk algınlığı, nezle ya da grip gibi bir hastalık atlattıktan sonra, bu rahatsızlıklarla birlikte görülen öksürük, hastalık sona erdikten sonra da devam edebilir. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda sık sık görülen bu durum, normal görülse de çok ciddi sorunlara neden olma ihtimali de vardır.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çin’de 'Ölümsüzlük meyvesi' olarak biliniyor! Bağışıklığı tavan yapıyor! Çin’de 'Ölümsüzlük meyvesi' olarak biliniyor! Bağışıklığı tavan yapıyor!
    Dikkat! Çocuğunuza bu kelimeyi söylerken bir daha düşününDikkat! Çocuğunuza bu kelimeyi söylerken bir daha düşünün
    Saray hekimlerinin yapamadığını yapan İbn-i Sina bin yıl önce yazmış! Saray hekimlerinin yapamadığını yapan İbn-i Sina bin yıl önce yazmış!
    Anahtar Kelimeler:
    karabiber pekmez zeytinyağı öksürük soğuk algınlığı kış hastalık Akciğer‎
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.