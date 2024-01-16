Bir kaşık yerseniz öksürük size uğramıyor! Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda etki gösteriyor! Ciğerleri tertemiz yapan karışım

Havaların soğumasıyla beraber kış hastalıkları da artmaya başladı. Birbirinden değerli malzemelerle hazırlanan bu karışım öksürük sorununa birebir fayda sağlıyor. Ciğerlerinizi bu karışım ile adeta tertemiz yaparak solunum yollarınızı rahatlatabilirsiniz. İşte doğal ilaç etkisi gösteren karışımın tarifi...
MALZEMELER:
YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
Tüm malzemeleri sırasıyla bir kaseye ekleyin. İyice karıştırın. Öksürüğü kesen ve ciğerleri temizleyen bu karışımı sabah akşam 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Çocuklar için de uygundur.
Geçmeyen öksürük alerjik durumlarda da ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda görülen öksürük kuru öksürüktür. Kuru öksürük balgamsızdır. Kapalı ortamlarda ya da açık alanlarda alerjiye sebep olabilecek birçok etken bulunmaktadır. Eğer öksürük alerjik nedenlerden kaynaklanıyor ise öksürüğü tetikleyen sebebin ne olduğu mutlaka tespit edilmelidir.
Geçmeyen öksürüğün nedenleri şöyle sıralanabilir:
Bazen soğuk algınlığı, nezle ya da grip gibi bir hastalık atlattıktan sonra, bu rahatsızlıklarla birlikte görülen öksürük, hastalık sona erdikten sonra da devam edebilir. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda sık sık görülen bu durum, normal görülse de çok ciddi sorunlara neden olma ihtimali de vardır.