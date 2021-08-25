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Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

25.08.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kripto para dolandırıcılığı daha ortaya çıkarıldı. İstanbul'da vatandaşlara 40 günde yüzde yüz kâr vadeden dolandırıcılar 1 milyar liralık vurgunla kayıplara karıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

İstanbul Küçükçekmece’de iddiaya göre dolandırıcılar Dogecoin Mining adı altında sistem kurdular. Yatırımcılara 40 günde yüzde 100 kâr vadedip yüzlerce kişiyi sisteme çektiler.

LÜKS MEKANLARLA GÖZ BOYADILAR

Şüpheliler, yatırımcıları ikna etmek için önce lüks mekanlarda toplantılar düzenledi, ardından da yatırımcıları bir Telegram grubu üzerinde topladı. Yatırımcılara vaatlerde bulunan şüpheliler bin 500 kişinin kripto paraları kendi hesaplarına aktarmasını sağladı.

"1 MİLYAR LİRA İLE KAYIPLARA KARIŞTILAR"

CNN Türk'ten Furkan Okutan ve Sercan Sever'in haberine göre sistem önce planlandığı gibi çalıştı. Yatırımcılar ilk üç ay düzenli olarak kâr paylarını aldı. Gün geçtikçe yatırımcı sayısı çoğaldı, tam 350 milyon Dogecoin toplandı ancak piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan sistem birden erişime kapatıldı. Yatırımcılar şüphelilere ulaşmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

İNTİHARA KALKIŞAN VAR

Dogecoin mağduru olduğunu söyleyen Ecem Ashyrova yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Sistemleri yenilemek için çalışma yapıyoruz dediler, bu süreçte para yatırabilirsiniz ama çekim talepleriniz bir üç dört gün sonra onaylanacak dediler. Biz de ona güvenerek tekrar yatırım yaptık ama daha sonra ulaşamadık. 1500 kişilik mağdur grubunun içerisinde intihara kalkışan arkadaşlarımız var. Hatta bir arkadaşımız bunun stresinden beyin kanaması geçirip rahmetli oldu."

11 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mağdurlar soluğu savcılıkta aldı. Avukat Sinan Keskin'in başvurusuyla 2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 11 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul Kripto para Dogecoin
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