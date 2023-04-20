Bir mahalle şaşkın! Yıllardır gittikleri berber... Şok gerçek ortaya çıktı 'Sonradan duyuldu'

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Fatih'teki bir mahalle berberinin torbacı olduğu ortaya çıktı. Polis, iş yeri ve evinde yaptığı aramalarda 5 kilo uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirirken mahalleli ise yıllardır gittikleri berberle ilgili şok gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

HERKES 'KENDİ HALİNDE BİR ADAM' OLARAK BİLİYORDU

Show Haber'de yer alan habere göre; mahalledeki vatandaşlardan birine '5 kilo uyuşturucu çıkmış' diye söylenince vatandaş "Olabilir, 5 kilo çıkmıştır belki, çıkmıştır ama bizlerin haberi yok. Evinden çıkmış değil mi? Silah da mı var?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bir başka vatandaş ise şahsın kendi halinde bir adam olduğunu söyledi.

"O İŞLERİ YAPIYORMUŞ, BİZİM HABERİMİZ YOK"

Cerrahpaşa'da berber torbacı çıktı, mahalleli ise şaşkına döndü. Mahalleli "Şaşırdık, dedik yani bu berber..." yorumunu yaptı. Fatih Cerrahpaşa mahallesindeki bir erkek kuaförü, yıllardık mahallede hizmet ediyordu, mahalleli de yakından tanıdığı berbere tıraş olmak için gidiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Fatih polisi orayı basınca, şoke eden gerçek ortaya çıktı. "Nasıl bir adamdı?" diye sorulan mahalleden bir vatandaş "Biz zararını görmedik yani biz kendimiz görmedik, o işleri yapıyormuş yani bizim haberimiz yok. Sonradan duyuldu" dedi. Bir başka vatandaş ise hem şahıs sorulduğunda hem de şaşırıp şaşırmadığı sorusu yöneltildiğinde "Ben bir zararını görmedim. Şaşıracak bir şey yok, İstanbul burası" şeklinde konuştu.

EVİNDE VE İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN BERBER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İddiaya göre berber zehir ticareti yapıyordu. İş yerinde bir miktar uyuşturucu bulundu, kilolarca zehir ise evinde saklıydı. Şahsın evinde yapılan aramalarda 5 kilogram uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir başka mahalleli de "Şaşırdık evet, beklemiyorduk. Evli, zaten yan binada oturuyor kendisi" dedi. Berber ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.