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Bir mayın alarmı daha! MSB'den son dakika açıklaması geldi: İğneada açıklarında...

28.03.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında yeni bir mayın tespit edildiği duyuruldu. MSB açıklamasında "Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bir mayın alarmı daha! MSB'den son dakika açıklaması geldi: İğneada açıklarında...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul Boğazı'nın ardından bir mayın da İğneada açıklarında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.

SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir.

Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır."

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İSTANBUL BOĞAZI’NDA DA MAYIN BULUNMUŞTU

2 gün önce de İstanbul Boğazı’nda tespit edilen bir mayın etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı'nda hareketlilik yaşanmasına neden olan cismin eski tip mayın olduğunu açıklayarak etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Akar açıklamasında şunları söylemişti:

İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor.

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