HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Bir mesaj göndermek istemiş olabilirler" ABD’den Rusya ile ilgili çarpıcı açıklama

"Bir mesaj göndermek istemiş olabilirler" ABD’den Rusya ile ilgili çarpıcı açıklama

21.03.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı saldırılar ve çatışmalarla devam ederken ABD'den Rusya ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. ABD’li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Rusya'nın bazı "envanter sorunları" ile karşı karşıya kalabileceğini belirten yetkili, Rus ordusunun envanterindeki hassas güdümlü füzelerin azalmış olabileceğini veya bir mesaj göndermek istemiş olabileceklerini aktardı.

"Bir mesaj göndermek istemiş olabilirler" ABD’den Rusya ile ilgili çarpıcı açıklama

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 26’ncı günde de devam etti. ABD’li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Yetkili, Rus birliklerinin geçtiğimiz haftadan bu yana başkent Kiev’e doğru hareketinin azaldığını aktardı.

"ENVANTER SORUNLARI"

Yetkili, Rus ordusunun Ukrayna’ya bin 100’den fazla füze fırlattığını, ancak Rusya’nın bazı "envanter sorunları" ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Yetkili, bazı füzelerin fırlatılamadığını ve bazılarının patlamadığını aktardı.

16a31716-696e-4738-afe2-9e4310542f2b

"BİR MESAJ GÖNDERMEK İSTEMİŞ OLABİLİRLER"

ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’da hipersonik füze kullandığı iddiasını teyit edemediğini aktaran yetkili, Rusya’nın söz konusu füzeyi neden kullanma gereği duyduğunun net olarak anlaşılamadığını ifade ederek, Rus ordusunun envanterindeki hassas güdümlü füzelerin azalmış olabileceğini veya bir mesaj göndermek istemiş olabileceklerini belirtti. (İHA)

ceeb8f99-7cdd-4e19-a836-2ffcfead5972

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO'ya alternatif mi geliyor? Avrupa tarihinde bir ilk!NATO'ya alternatif mi geliyor? Avrupa tarihinde bir ilk!
İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakınDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakın
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Uzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Uzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Rusya'dan ABD ile gerilimi yükseltecek hamle!

Rusya'dan ABD ile gerilimi yükseltecek hamle!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.