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Bir partiden yakıt zamlarına başkentin göbeğinde protesto! "Muhalefetin buna karşı tek kelimesi yok"

16.06.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakıt fiyatlarına son günlerde art arda gelen zamlar halkın olduğu kadar siyasetin de gündeminde. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yakıt fiyatlarını protesto edeceğini açıkladı. Muhalefet partilerinin üst üste gelen yakıt zamlarına tek kelime etmediğini ileri süren Yılmaz, protestosunu gerçekleştireceği yer ve tarihi de saatiyle birlikte duyurdu.

Bir partiden yakıt zamlarına başkentin göbeğinde protesto! "Muhalefetin buna karşı tek kelimesi yok"

Son dönemde ekonomideki en öne çıkan gelişmelerden biri de akaryakıta peş peşe gelen zamlar. Bu gece motorine gelen zammın ardından yarın da 80 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz süreçte de sık sık gelen zamlara Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz'dan protesto çıkışı geldi. Öztürk başkent Ankara'da akaryakıt zamlarını protesto etmek için eyleme hazırlanıyor.

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"İNSANLARDAKİ ÖFKENİN TERCÜMANI OLABİLMEK İÇİN"

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yakıt fiyatlarına her gün zam geldiğini dile getirerek, muhalefet partilerinin buna karşı tek kelimesi olmadığını iddia etti.

Türkiye'nin gündemini dile getirmeyen bir muhalefet olduğunu öne süren Yılmaz, "Artan yakıt fiyatlarıyla ilgili toplumda patlama noktasına gelen, insanlardaki öfkenin tercümanı olabilmek için yarın kendi aracımla saat 15.00'te Kızılay metrosunun Sakarya girişinde eylem yapacağım." dedi.

Bu dönemde insanların, barışçıl eylem yapma hakkını unutur hale geldiğini savunan Yılmaz, kamyoncuların, taksicilerin, minibüsçülerin, tır şoförlerinin bu duruma neden tepki göstermediğini sordu.

"ENFLASYON EN AZ YÜZDE 300"

Yılmaz, asgari ücretlinin geçen yıl 2 bin 825 lira olan maaşıyla 388 litre, bugün ise 145 litre mazot alabileceğini belirterek, asgari ücretlinin 50 litrelik 3 depo mazota bir ay çalıştığını söyledi.

Enflasyonun yüzde 70 değil, en az yüzde 300 olduğunu iddia eden Yılmaz, hayatın çekilmez hale geldiğini öne sürdü.

Yılmaz, akaryakıt ürünlerinde KDV'nin bir süreliğine, ÖTV'nin ise tamamen kaldırılmasını istedi.

(AA)

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Öztürk Yılmaz

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