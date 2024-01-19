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  4. Bir Seçil Erzan vakası daha! 'Ponzi' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun!

Bir Seçil Erzan vakası daha! 'Ponzi' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun!

19.01.2024 23:20 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Seçil Erzan vakasına bir yenisi daha eklendi. Çankırı'da ‘ponzi’ yöntemini kullanarak çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandıran 5 kişi polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

Bir Seçil Erzan vakası daha! 'Ponzi' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun!

Kurduğu fonla aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 28 kişiyi 'Ponzi' sistemiyle dolandıran eski banka şube müdürü Seçil Erzan vakasına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Çankırı'da kullanılan yöntemle çok sayıda kişi daha yüksek kar vaadiyle tuzağa düştü.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Seçil Erzan davasında gündeme gelen ‘ponzi’ yöntemini kullanan şahıslar, birlikte hareket ederek sisteme üye girişi yaptı.1,5 yıl içerisinde vatandaşları yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandıran şüphelilerin belirlenen adreslerine baskın yapıldı.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yapının Çankırı’daki organizatörlüğünü E.T.Ç., Y.Ç. ve N.Ö. isimli şahısların yaptığı belirlendi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç unsuru olabilecek doküman ve dijital materyallere dekontlar, sahte madeni kripto para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çankırı Adliyesine sevk edildi. Y.Ç., E.T.Ç. ve Y.Ç. yurt dışı yasağı ve imza şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.A. ve N.Ö. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, yapıya çok sayıda vatandaşın dahil olarak mağdur oldukları ve sayılarında artış yaşanacağının değerlendirildiği öğrenildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Seçil Erzan
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