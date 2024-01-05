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  4. Bir şehir bu sapığı konuşuyor! Onlarca kişiyi yolda elle taciz etti: Aralarında çocuklar da var

Bir şehir bu sapığı konuşuyor! Onlarca kişiyi yolda elle taciz etti: Aralarında çocuklar da var

05.01.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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Manisa'da 'taciz' şikayetleri ekipleri harekete geçirdi. Yunusemre ilçesinde yaşayan Y.Y. yolda geçen 14 kişiyi elle taciz etti. Mağdurlardan polise peş peşe şikayetler yağdı. Harekete geçen ekipler şikayet edilen şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Tutuklanan tacizcinin çocukları da istismar ettiği ortaya çıktı.

Bir şehir bu sapığı konuşuyor! Onlarca kişiyi yolda elle taciz etti: Aralarında çocuklar da var

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 ayrı cinsel saldırı ve istismar suçlarından aranan şüpheli tutuklandı.

TACİZ ŞİKAYETLERİ YAĞDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin, yolda elle sarkıntılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunmaları üzerine çalışma başlattı.

CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki Y.Y. olduğunu ve Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi. Y.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa taciz istismar
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