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Bir şehir tedirgin! Binlerce kişi aynı sebeple hastaneye başvurdu, Bakanlık kente özel ekip gönderdi

09.02.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te son günlerde ishal ve kusma şikayetiyle gelenlerin sayısında belirgin bir artış gözlendi. Şikayet sayısının binleri aşmasından sonra Sağlık Bakanlığı şehre özel bir ekip gönderdi. Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı önlem olarak personel sayısının artırıldığını belirtti.

Bir şehir tedirgin! Binlerce kişi aynı sebeple hastaneye başvurdu, Bakanlık kente özel ekip gönderdi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne son günlerde binlerce kişinin ishal ve kusma şikâyetiyle acil başvuru yapmasının ardından uzun kuyruklar oluştu. Bu şikâyetlerin giderek artmasının ardından inceleme yapmak üzere Sağlık Bakanlığı 3 kişiden oluşan bir uzman ekip kentte geldi.

PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Salgınla ilgili detaylı araştırmalarımız devam ediyor. Evet, bir yoğunluk var. İshal, kusma şikâyetiyle vatandaşlarımız başvuruyor. Biz bunun önlemini aldık. Personel sayımızı arttırdık. Yeni gözlem alanları oluşturduk. Geçen hafta yaptığımız tetkiklerde içe suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi ancak olmayacağı anlamına gelmiyor. Gün itibariyle tekrar numunelerimizi aldık. Laboratuvarımız şu anda çalışıyor. Bugün sonuçlar çıkacak ayrıca 200 litreye kadar su numunesi alıp merkez laboratuvarımıza gönderdik Ankara’ya. Burada farklı testlerde çalışılıyor. Acaba başka bir kirlilik başka bir sıkıntı var mı diye. Ayrıca bugün itibariyle 3 kişiden oluşan bir uzman ekip bakanlığımız tarafından ilimize görevlendirildi. Şu anda yoldalar. Onlarda gelecek. Detaylı çalışma yapacağız vakalar üzerinden olsun, tekrar su numuneleri alacağız. Sonuca ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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NET SONUÇ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

Damkacı, açıklamasının devamında, "Şu ana kadar hiçbir hastamız yatmadı. Çok hafif seyirde, bir gün belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık. Altında ne çıkacak bilemiyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor. Çünkü bu tahlil sonuçları hemen çıkacak sonuçlar olmuyor. Bunlardan biz dışkı kültürüne de bakıyoruz. Tekrar tekrar su numunelerini de aldık. Onları da gönderdik. Birkaç gün içinde net bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Ama arada yine vatandaşlarımıza şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum; bunun altından viral bir şey de çıkabilir, virüslerin oluşturduğu enfeksiyon da olabilir. Her zaman bahsettiğimiz gibi korona virüsle de alakalı söylemiştik bunu. Temizlik ve hijyen kurallarını özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok hastalık hijyene dikkat etmemekten ortaya çıkıyor. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle arz ediyorum" dedi. (İHA)

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