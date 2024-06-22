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Bir şehri heyecanlandıran olay! Vatandaşlar keşfetti: Artık peribacasını görmeye buraya gelecekler

22.06.2024 10:19
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Türkiye'de peribacası denilince akla ilk gelen yer Kapadokya'dır. Eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakan Kapadokya'ya peribacaları konusunda rakip çıktı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde peribacalarına benzer yapılar keşfedildi. Bölge halkını büyük heyecan sararken turizme kazandırılması için yetkililerden de yardım istendi.

Bir şehri heyecanlandıran olay! Vatandaşlar keşfetti: Artık peribacasını görmeye buraya gelecekler

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yöre halkı tarafından peribacalarına benzer kayalar keşfedildi.

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VATANDAŞLAR KEŞFETTİ

Kızılcahamam’ın Kavaközü köyünde yaşayan vatandaşlar, vadide uzun yıllardır gizli kalmış kayalar keşfetti. Bölge halkı, ince ve uzun yapısıyla peribacalarını andıran kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor. Mantar toplamak için dağ yamaçlarında gezerken söz konusu kaya oluşumlarını keşfettiğini söyleyen üniversite öğrencisi Sefa Taşkın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buralar yüksek ihtimalle vadi yamaçlarında akan suların üstlerindeki sert kayaları aşındıramayıp ortalarındaki mineral kayaları aşındırmasıyla oluşmuş yapı. Mantara çıkmıştık. Geziyordum ve bir baktım ki Nevşehir’de peribacasını andıran yapılar vardı. Direkt buraya çıktım ve fotoğraflar çekerek keşfettim" ifadesini kullandı.

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"ARTIK PERİBACASINI GÖRMEK İÇİN GELECEKLER"

Uzmanlara danıştığını ve buranın peribacası oluşumu olduğuna inandığını belirten Taşkın, "Burası turizme kazandırılabilir, çünkü çok güzel ve doğal bir oluşum bölgesi. İnsanların kafa dağıtması için çok güzel bir yer. Kızılcahamam zaten güzel ve ormanlık bir yer. Bu oluşumun da güzelliğine güzellik katacağını düşünüyorum. İnsanlar buraya temiz hava almak ve kafa dağıtmak için geliyorken, artık peribacasını görmek için gelecekler" diye konuştu.

Kavaközü köyü sakinleri, peribacalarının turizme kazandırılması için yetkililerden çalışma yapılmasını istedi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kızılcahamam Peribacası
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