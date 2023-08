"Bir ses bana 3 kere 'Onu vur' dedi" Muhtarı vurup mahkemede kendini böyle savundu

Olay, 22 Temmuz 2022'de, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Namazgah Parkı'ndaki muhtarlık binasına gelen V.S., taraf oldukları dava nedeniyle, aralarında husumet bulunan muhtar Ruhhan Görgün'e şikayetini geri çekmesini söyledi. Görgün talebi reddedince V.S., belindeki tabancayı çıkarıp peş peşe ateş edip, kaçtı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ruhhan Görgün, hastanede tedaviye alındı. Polis tarafından yakalanan V.S. ise tutuklandı.

'MUHTAR, BENİ KANDIRDI'

Olayla ilgili V.S. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanık V.S., müşteki Ruhhan Görgün ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede ifade veren V.S., "Ankara'dan Bursa'ya 12 saat içki içerek geldim. Muhtar hakkımda, 'Uyuşturucu satıyor, eşini pazarlıyor' diye iftira atmış. Şizofreni hastasıyım. Olayın nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum" dedi.

V.S., olaydan önce aralarındaki dava nedeniyle muhtar Görgün'ün kendisine uzlaşma teklif ettiğini ancak sonra yeniden şikayette bulunup kendisini kandırdığını öne sürerek, "Muhtar, eski eşimi ve onun kardeşini, pazar yerinde görüp hakaret etmiştir. Onların tanık olarak dinlenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

'DELİ DEĞİLİM, ŞİZOFRENİ HASTASIYIM'

V.S., savunmasında, "Ben deli değilim, şizofreni hastasıyım. İkisinin arasında fark var. Bu kabul edilmek zorunda. Bazı zamanlarda ne yaptığım belli olmuyor. Olay günü kafamda bir ses bana 3 kere 'Onu vur’ dedi. Ben de vurdum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Muhtar Ruhhan Görgün ise "Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Ölümden döndüm. Cezalandırılmasını istiyorum" diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, V.S.'nin tutukluluk halinin devamına ve akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)