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Bir türlü annemin yaptığı gibi olmuyor diyenlere ütü tüyoları ve ürün önerileri

15.12.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir türlü anne eliyle ütü yapılmış gömlek ve pantolonların nizami duruşunu elde edemiyor musunuz? Canınızı sıkmayın, mükemmel ütü yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Ütü yapmayı çocuk oyuncağı haline getiren ürünler ve pratik bilgilerle karşınızdayız. Şimdiden anlaşalım; anlatacaklarımız aramızda kalıyor, jilet gibi giyinen bir tek siz olun istiyoruz. Haydi, başlayalım!

Bir türlü annemin yaptığı gibi olmuyor diyenlere ütü tüyoları ve ürün önerileri

Ütü yaparken zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Tek eksiğiniz öğrenmeniz gereken birkaç önemli tüyo. Bu bilgiler ütü masasının başında harcadığınız zamanı azaltırken kusursuz ütü yapmanızı da sağlayabilir. Her kıyafet için ayrı ayrı ütüleme tüyosu olduğu gibi ütü öncesi yapmanız gereken işlemler de var. Sadece pratik bilgilerden değil, kullanışlı ürünlerden de yardım alabilirsiniz. Hem artık devir değişti, ütü yapmayı kolaylaştıran birçok ürün bulmak oldukça kolay. Önereceğimiz ürünler ve anlatacağımız bilgilerle ütü konusunda annenize taş çıkarabilirsiniz. Önce bilmeniz gereken bilgilerle başlayabiliriz.

Jilet gibi kıyafetler için ütü tüyoları

Kolay ve kusursuz ütü yapmanın yolu ütü masasından değil, önceden yapacağınız birkaç küçük uygulamadan geçiyor.

  • Özellikle gömlek ve kumaş pantolon gibi ütülenmesi zor ürünleri yıkarken mutlaka yumuşatıcı kullanmalısınız. Böylece kırışıklıkların kolay açılmasını sağlayabilirsiniz.

  • Kurutma makineniz varsa bu tür kıyafetleri kuruturken ütü kuruluğu ayarını seçmelisiniz. Bu ayar kıyafetleri hafif nemli bırakır ve ütü yapmaya en uygun haline getirir.

  • Çamaşırlarınızı asarak kurutuyorsanız asmadan önce gerdirerek inatçı kırışıkları önleyebilirsiniz.

Ütü öncesi alacağınız önlemlerin ardından ütü masasının başında yapmanız gerekenlere geçebiliriz.

  • Önce ütülenecek giysileri gruplandırarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

  • Ütüdeki en önemli tüyo ısı ayarıyla ilgili. Asla her kıyafeti aynı ısı ayarında ütülememelisiniz. Isıyı kıyafetlerin ütü talimatları ve kumaş içeriklerine göre ayarlamalısınız. Böylece daha iyi ütü yapabilir ve kıyafetlerinizi istenmeyen zararlardan koruyabilirsiniz.

  • Ütünüzün su püskürtme ve buhar özelliğini kesinlikle kullanmalısınız, zor kırışıklıkları bu yolla dize getirebilirsiniz.

Her kıyafet için farklı ütüleme yöntemleri olduğunu biliyor muydunuz?

Her kıyafetin ayrı ayrı ütülenme şekli var.

  • Gömlekleri ütülerken başlamanız gereken bölge, yakalar olmalı. Ardından sırt ve omuz bölgesini ütüleyerek devam etmelisiniz. Bu sıraya göre ütü yaparsanız yeni kırışıklıklara yol açmanın önüne geçebilirsiniz.

  • Gömlek ütülerken ütü masasının dar köşesini kullanmak işinize yarar. Gömleği masanın ucuna yerleştirmek kusursuz ütü yapmanızı sağlar.

  • Kumaş pantolonlarda ise ilk yapmanız gereken, cepleri dışarı çıkarmak. Böylece cepler size engel olmayacağı için jilet gibi bir pantolon elde edebilirsiniz.

  • Daha sonra pantolonun dikiş izlerini aynı hizaya getirin, önce alt bacağın iç tarafını ardından üst bacağın dış tarafını ütülemelisiniz.

  • Kumaş pantolonlarda yoğun buhar işinize yarar, çizgileri keskin olarak belli etmek için yoğun buhar kullanabilirsiniz.

  • Son olarak baskılı kıyafetlerinizi ters çevirerek ütülemenizi öneririz. Ütü, baskılara zarar vererek kıyafetinizi kullanılmaz hale getirebilir.

  • Sakın her şey bittikten sonra ütülediğiniz kıyafetleri katlayarak emeğinizi heba etmeyin! Özellikle soğumadan katlayarak dolaba koyduğunuz kıyafetler hemen kırışabilir.

  • Ütülediğiniz her kıyafeti askılara asmalısınız. Böylece ihtiyacınız olduğunda kıyafetlerinizi yeni ütülenmiş gibi giyebilirsiniz.

1. Ütü masası kılıfı önemli! O, bu işteki en iyi arkadaşımız

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Ütü yapmayı kolaylaştıran bir öneri daha var, alüminyum folyo kullanmak. Ütüleyeceğiniz kıyafetin altına koyacağınız alüminyum folyo, ısıyı yansıtacağı için kıyafetin arkasındaki kırışıklıklar da çözülür ve işinizi kolaylaşır. Ancak bu yöntem oldukça zahmetli ve zaman alır. Bu nedenle Vileda Viva Ütü Masası Kılıfı'nı tercih ederek zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Çünkü ürün, alüminyum folyonun görevini daha başarılı şekilde yerine getirebilir. Metalik yüzeyi bulunan kılıf, ısıyı yansıtarak kıyafetleri hızla ütülemenizi sağlar. 110-130 cm boya ve 30-45 cm ene sahip olan kılıf, birçok ütü masasına uyar.

Ütü yapmayı şaşırtıcı derecede kolaylaştıran ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

2. Mucizevi bir ütü suyuyla kıyafetlerinizin rengini ortaya çıkarabilirsiniz

Bir türlü annemin yaptığı gibi olmuyor diyenlere ütü tüyoları ve ürün önerileri

Herkesi kıskandıracak mükemmellikte ütü yapabilmek için musluk suyu kullanmayı bir kenara bırakmalı, Jet Kimya Ütü Suyu ile tanışmalısınız. Ütünüze koyacağınız bu mucizevi ürünle kıyafetlerinizin renklerini daha canlı hale getirebilirsiniz. Ütü suyu sayesinde yalnızca ütü yaparak kıyafetlerinizi güzelleştirmeniz mümkün. Mükemmel ütüleme için ütünüzün performansı da önemli. Performansı en çok düşüren şey de ütülerin tıkanması. Ancak ütü suyu kullanarak ütüde oluşabilecek tıkanmaları önleyebilir ve ütünüzün ömrünün uzamasına yardım edebilirsiniz.

Buraya tıklayarak ütüye bambaşka bir boyut getiren Jet Kimya Ütü Suyu'na ulaşabilirsiniz.

3. Kullanışlı bir ütü masasıyla işleri kolaylaştırabilirsiniz

Bir türlü annemin yaptığı gibi olmuyor diyenlere ütü tüyoları ve ürün önerileri

Ütü yaparken en büyük yardımcımız, ütü masası. Kullanışlı tasarıma sahip bir ütü masası işinizi kolaylaştırabilir. Primova Vera Ütü Masası, en kullanışlı ütü masalarından biri. Sağlam tasarımı ve kolay ayarlanabilen yüksekliği ile rahat bir kullanım sağlar. Ütü masasının geniş başlığı, buhar jeneratörlü ütülere uygun olduğu için büyük buhar kazanlı ürünler, ütü yapma alanınızı kısıtlamaz. Ütülemek için dakikalarca vakit harcadığınız kıyafetleri masanın kenarında bulunan askılığa hemen asarsanız yeniden kırışmasının önüne geçebilirsiniz.

Kullanışlı tasarımıyla takdiri hak eden ütü masasını buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

4. Dikey ütüler, ütü yapmayı sevmeyenleri bile heveslendirebilir

Bir türlü annemin yaptığı gibi olmuyor diyenlere ütü tüyoları ve ürün önerileri

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Ütü yapmayı hiç sevmiyor ya da buna vakit ayıramıyorsanız size harika bir önerimiz var. Ütü masasına ihtiyaç duymadan ütü yapabilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız Kiwi KSI-6450 Dikey Ütü. Askıya astığınız kırışık kıyafetlerinizin üzerinde ürünü gezdirerek kolayca ütü yapabilirsiniz. 1200 watt ve 260 ml su haznesine sahip ütüyle en sevilmeyen ev işi, en kolay ev işine dönüşebilir. Evden aceleyle çıkmak istediğinizde sevdiğiniz kıyafetler için endişelenmenize gerek yok. Böyle durumlarda dikey ütü hayatınızı kurtarabilir. Üstelik küçük boyutu sayesinde ürünü seyahatlerinizde de yanınızda taşıyabilirsiniz.

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5. Karşınızda gerçek bir sihirbaz!

Bir türlü annemin yaptığı gibi olmuyor diyenlere ütü tüyoları ve ürün önerileri

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Ütü masasının başında geçirdiğiniz zamanı azaltan mükemmel bir ürün önerimiz var, Highgenic Ütüleme Sihirbazı. Ütü öncesi kıyafetlerinize püskürterek kullanacağınız ürün, en inatçı kırışıkları bile yok etmenizi sağlıyor. Ütü sürenizi kısaltan ürüne hayran olmamak elde değil çünkü bir özelliği daha var, ütü yapmadan da kırışıklıkları yok edebiliyor. Ürünü 25 cm uzaklıktan kıyafetlerinize sıkarak ve kumaşı esneterek düzeltmek yeterli oluyor. Ütü yapmaya gerek kalmadan kolay kırışıklıkları yok eden ürün, günlük kıyafetleriniz için en büyük yardımcınız oluyor.

Yaptıklarıyla şaşırtan, özellikleriyle sevindiren ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

6. Ütü altlığıyla en sevdiğiniz kıyafetleri koruyabilirsiniz

Bir türlü annemin yaptığı gibi olmuyor diyenlere ütü tüyoları ve ürün önerileri

Ütü yaparken bazı hassas ve özel kumaşlara sahip kıyafetler özen istiyor. Bu konuda ütü tabanlıkları, kıyafetleri ütünün verebileceği zararlardan korumanız ve rahatça ütü yapabilmeniz için yardımınıza koşuyor. En verimli tabanlıklardan biri ise Ütümax Ütü Tabanlığı. Ütü bezi kullanmanıza gerek bırakmayan ürün, kıyafetlerde yüksek ısıdan dolayı oluşabilecek parlamaları önlüyor ve kumaşlarda iz bırakmıyor. Tabanlık, dantel ve tül gibi ince ürünleri gönül rahatlığıyla ütülemenizi sağlıyor. Ütü buharını tüm yüzeye yayan tabanlık, buhar kaybını önleyerek hızlı ütü yapmanızı sağlıyor ve değerli olan zamanınızı size geri veriyor.

Kıyafetlerinizi korumak ve ütü yapmayı kolaylaştırmak için buraya tıklayarak ütü tabanlığını sepetinize ekleyebilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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