Bir tutam Pinterest: Google, Keen adındaki yeni uygulamasını yayınladı!

Google popüler sosyal medya uygulamaları arasına kendi uygulamalarından birini koyamadı. Google aslında bu yönde şansını Google+ gibi uygulamalarla birçok kez denedi. Ancak hepsinin sonu hüsranla sonuçlandı. Google ise pes etmedi. Şimdi ise Pinterest benzeri bir uygulama ile karşımıza çıktı. O uygulamanın adı ise Keen.

GOOGLE PİNTEREST RAKİBİ KEEN'İ DUYURDU

Keen ya da diğer adıyla Stay Keen, Pinterest'e oldukça benziyor. Hatta benzemekle de kalmıyor Pinterest ile neredeyse aynı tasarımı paylaşıyor. Fakat Google Keen Pinterest'e göre bazı farklılıklara sahip. Örneğin Google Keen yapay zekadan yararlanıyor. Böylece yapay zeka Google eliyle belki de ilk kez bir sosyal ağda bu kadar etkili bir şekilde kullanılıyor. Google tarafından yapılan açıklamalara göre ise Keen, çok amaçlı bir mecra.

Google Keen'in ilgi çekecek her şeyle ilgili bilgi sahibi olunabilecek bir yer olarak adlandırılıyor. Üstelik aldığınız bilgileri sevdiklerinizle de paylaşabileceğinizi de söylüyor. Google'a göre Keen'den yemek tariflerinden fotoğrafçılığa kadar birçok ilgi alanına dair bilgiler yer alacak ve kullanıcılar bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek.