Birçok hastalığa iyi geliyor! Akrep zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde yaşayan Ali Yılmaz, 30 yıldır her insanın korkup çekindiği akreplerle bir arada yaşıyor. Çocukken kendisini akrep sokan ve bundan sonra akrepleri araştırmaya başlayan Yılmaz, merakını mesleğe dönüştürdü. Uzun yıllar uğraştığı akrep işini büyüten Yılmaz, evinin altında bulunan depoyu, akrep zehri üretim tesisine dönüştürdü. Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da bulunan ve zehrinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda türü akrepleri beslediğini belirten Yılmaz, birkaç kez akreplerin kendisini sokması üzerine vücudunun bağışıklık kazandığını söyledi. Bilim insanlarına çağrıda bulunan Yılmaz, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin, koronavirüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini öne sürerek, bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini ifade etti.

'İTALYA'DAN ARAYIP SORDULAR'

Emes, beyin tümürü, kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan akrep zehrinden yapılan sıvının üretilmesine ön ayak olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti: