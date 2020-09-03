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Birçok hastalığa iyi geliyor! Akrep zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 30 yıldır akrep yetiştiriciliğiyle uğraşan Ali Yılmaz, birçok hastalığa karşı şifa olan akrep zehrinin, koronavirüse karşı etkili olup olmadığına yönelik bilim insanlarının araştırma yapması gerektiğini belirterek, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin, koronavirüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini öne sürdü.

Birçok hastalığa iyi geliyor! Akrep zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde yaşayan Ali Yılmaz, 30 yıldır her insanın korkup çekindiği akreplerle bir arada yaşıyor. Çocukken kendisini akrep sokan ve bundan sonra akrepleri araştırmaya başlayan Yılmaz, merakını mesleğe dönüştürdü. Uzun yıllar uğraştığı akrep işini büyüten Yılmaz, evinin altında bulunan depoyu, akrep zehri üretim tesisine dönüştürdü. Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da bulunan ve zehrinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda türü akrepleri beslediğini belirten Yılmaz, birkaç kez akreplerin kendisini sokması üzerine vücudunun bağışıklık kazandığını söyledi. Bilim insanlarına çağrıda bulunan Yılmaz, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin, koronavirüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini öne sürerek, bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini ifade etti.

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'İTALYA'DAN ARAYIP SORDULAR'

Emes, beyin tümürü, kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan akrep zehrinden yapılan sıvının üretilmesine ön ayak olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Burada yetiştirdiğimiz akrepleri, anlaşmalı olduğumuz firmalara götürüp, satışını yapıyoruz. Akreplere 12 volt elektrik vererek zehrini alabiliyoruz. Bu zehir; akrep, yılan sokmalarına karşı panzehir oluyor. Ayrıca birçok hastalığın ilacında kullanılıyor. Dünyanın birçok ülkesinden talep geliyor. Geçenlerde beni İtalya’dan arayıp akrep zehrinin koronavirüse karşı bir etkisinin olup olmadığına dair Türkiye’de bir çalışma yürütülüp, yürütülmediğini sordular. Ben de 'Maalesef böyle bir çalışma yürütülmüyor' dedim. Şimdiye kadar Almanya, İtalya ve Fransa gibi birçok ülkeye ihraç ettik. Küçükken bir akrebin beni sokmasıyla başlayan süreç, bugün buralara geldi. Her akrepten 15 gün içerisinde bir susam tanesi kadar zehir elde ediyoruz."

'KORONA İLACI İÇİN DESTEK VERİRİM'

Akrep zehrine yurt ve yurt dışından talep olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu konuda genelde kendi ülkemizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bize iyi bir gelir sağlıyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda akrebin 1 damla zehrinde, yaklaşık 150 protein olduğu söyleniyor. Bu proteinlerin genelde antibiyotik olarak kullanıldığı da bilimsel çalışmalarda tespit edilmiş. Bütün dünyayı kasıp kavurmuş olan bu koronavirüs salgını için yapılacak akrep ile ilgili çalışmalarda ülkeme, istediği desteği sağlarım. Bilim insanları bu konuda araştırma yapmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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