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  4. Birdi iki oldu: Xiaomi Redmi Note 9S'in ikinci bir modeli daha Türkiye'de! İşte fiyatı...

Birdi iki oldu: Xiaomi Redmi Note 9S'in ikinci bir modeli daha Türkiye'de! İşte fiyatı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Xiaomi Redmi Note 9S Türkiye'de geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Redmi Note 9S satışlarının başlamasından çok geçmeden, akıllı telefonun ikinci bir modeli de raflardaki yerini aldı. İşte Xiaomi Redmi Note 9S'in ikinci modelinin fiyatı...

Birdi iki oldu: Xiaomi Redmi Note 9S'in ikinci bir modeli daha Türkiye'de! İşte fiyatı...

Xiaomi geçtiğimiz günlerde Redmi Note 9S, Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro gibi üç akıllı telefonunun lansmanını yaptı. Bu lansmanda Xiaomi Mi 10 Lite modeli de sahneye çıktı ancak o bu haberin konusu değil. Bu haberin konusu, Türkiye'de satışa sunulan Redmi Note 9S ve onun yeni satışa sunulan ikincil modeli.

XİAOMİ REDMİ NOTE 9S'İN İKİNCİ MODELİ DE TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

Xiaomi Redmi Note 9S'in standart sürümü ülkemizde geçtiğimiz günlerde satışa çıkartılan modeliydi. Bu sürüm 64GB dahili depolama alanına sahipti. Bu modelin daha üst bir modelinin daha ülkemizde satışına başlandı. Xiaomi Redmi Note 9S'in 128GB dahili depolama alanına sahip üst modeli, Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa çıktı. Peki Xiaomi Redmi Note 9S 128GB modelinin fiyatı ne kadar?

İŞTE REDMİ NOTE 9S 128GB AKILLI TELEFONUN FİYATI

Redmi Note 9S 128GB fiyatı 2,899 olarak listelenmiş durumda. Unutmadan hatırlatalım; Akıllı telefonun 64GB'lık modeli 2,699 TL'den satışta bulunuyor. Her iki modelde çeşitli e-ticaret siteleri aracılığıyla satın alınabiliyor.

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