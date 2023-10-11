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Birleşmiş Milletler ve NATO'dan İsrail'e peş peşe Gazze uyarıları! "Kaybedecek vakit yok"

11.10.2023 20:54 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO'dan peş peşe uyarılar geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var. Kaybedecek vakit yok. Geçen her dakika önemli." açıklamasını yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Hamas'ın saldırısının ardından İsrail'in karşılığının orantılı olması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler ve NATO'dan İsrail'e peş peşe Gazze uyarıları! "Kaybedecek vakit yok"

İsrail ile Hamas arasında cumartesiden beri süren çatışmalarda, İsrail'in Gazze'de uluslararası yasaklı olan fosfor bombası kullandığı anlar olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntüler tüm dünyada gündem oldu. NATO ve BM'den de İsrail'e uyarılar geldi.

İNSAN HAKLARI MESAJI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu. İsrail ve Gazze'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Guterres, bölge liderleriyle de yakın temasta olduğunu bildirdi. Guterres, "Çatışmanın yayılmasından kaçınmalıyız." diyerek, Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınırdan karşılıklı ateş açılması ve Lübnan'ın güneyinden yapılan saldırılardan endişe duyduğunu kaydetti.

Tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara gerilimin artmasının ve yayılmasının önlenmesi çağrısı yapan Guterres, "Gazze'de tutulan tüm İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı. Guterres, sivillerin korunması gerektiği ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiği mesajını verdi.

Halihazırda yaklaşık 220 bin Filistinlinin Gazze'deki 92 BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tesisinde barındığını aktaran Guterres, BM tesisleri, hastaneler ve okulların asla hedef alınmaması gerektiği vurgusunda bulundu.

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"KAYBEDECEK VAKİT YOK"

Guterres, BM personelinin Gazze halkını desteklemek için çalıştığını belirterek "Bazı meslektaşlarımın şimdiden bunun en büyük bedelini ödemiş olmasından derin üzüntü duyuyorum." şeklinde konuştu.

"Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." diyen Guterres, Mısır'a Refah sınır kapısından insani erişimin kolaylaştırılması ve El Ariş Havalimanı'nın insani yardıma hazır hale getirilmesi yönündeki yapıcı tutumundan ötürü teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri sözlerini, "Kaybedecek vakit yok. Geçen her dakika önemli." diyerek tamamladı.

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"KARŞILIĞIN ORANTILI OLMASINI BEKLİYORUM"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumlarının bitiminde basın toplantısı düzenledi. İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılma endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Stoltenberg, İsrail’in hafta sonunda terör saldırılarına maruz kaldığını, masum insanların hayatını kaybettiğini ve İsrail'in bu tür terör saldırılarına karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

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Stoltenberg, "İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum. Bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail'in elinden geleni yapması önem taşıyor." dedi.

İsrail'e düşman ülkelerin mevcut çatışma durumunu kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Bu durum, çatışmanın tırmanmasını engellemek için verilmiş önemli bir caydırıcılık mesajıdır." diye konuştu.

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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
NATO İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Hamas

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